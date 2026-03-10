鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-10 08:21

一名七國集團（G7）官員周一（9 日）表示，G7 各國財政部長當天在緊急會議上基本達成共識：暫時不釋出戰略石油儲備。

G7暫不釋戰略石油儲備，稱仍需更多評估。（圖：Shutterstock）

G7 成員國財政部長周一舉行電話會議，討論如何應對美國和以色列對伊朗戰爭引發的國際油價飆漲。七國集團包括美國、加拿大、日本、義大利、英國、德國和法國。

G7 在聲明中表示，準備採取「必要措施」支持全球能源供應，包括釋出石油庫存，但目前尚未決定動用。

一名了解 G7 財政部長討論情況的官員表示：「大家對此基本達成了一致意見。並不是有人反對，只是時機問題，仍需要更多分析。」

該官員透露，G7 能源部長將於周二就同一問題舉行電話會議，G7 領袖也將在本周晚些時候討論此事。

「我認為最終決定將由各國領導人作出。」這位官員說。

戰略石油儲備通常由國際能源署（IEA）協調釋出。IEA 負責人比羅爾表示，荷姆茲海峽局勢對石油市場構成「重大且不斷增加的風險」。

歷史上，IEA 協調釋出戰略儲備只發生過五次，其中兩次發生在烏克蘭戰爭期間。在此之前，利比亞供應中斷、第一次波斯灣戰爭期間、2005 年卡崔娜颶風都曾動用過儲備。

布蘭特原油期貨價格周一一度暴漲 30%，漲至每桶 119.50 美元，為 2022 年以來最高價位。原因是伊朗戰爭升級，引發市場對全球石油生產和運輸受影響的擔憂。

自伊朗戰爭爆發以來，金融市場最擔心的問題是：油價會漲到多高，以及會維持多久。