鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-02 23:40

金管會保險局今 (2) 日公布壽險業申請發放股利的最新審核進度，今年共有 7 家壽險公司 (包含 5 家本土、2 家外商) 向金管會遞件，截至目前，保險局已核准其中 3 家業者發放，總金額達 150.39 億元；其中，富邦人壽申請的 114.2 億元已獲得同額核准，為目前最大金額。

金管會今年已核准發放股利的 3 家壽險公司，包含富邦人壽 114.2 億元、合庫人壽 6.19 億元，以及一家未公告的外商子公司 30 億元，合計 150.39 億元。

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其餘業者方面，國泰人壽申請 175.8 億元、台灣人壽申請 85.9 億元，而凱基人壽也證實已向保險局申請，目前仍在審核程序中。

回顧 2025 年，整體壽險業稅後純益達 1808.22 億元，最終共 6 家業者獲准發放現金股利，總計金額為 203.7 億元。