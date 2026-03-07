美以伊開戰第8天！伊朗、美國、以色列公佈最新戰況 中東、歐洲各國聲明

鉅亨網新聞中心 2026-03-07 13:26

美國與以色列對伊朗的軍事打擊已進入第八天，衝突正迅速外溢至整個中東地區。伊朗持續以導彈與無人機反擊並聲稱攻擊美軍航母與反導系統，美以則擴大對伊朗軍事設施與德黑蘭基礎設施的打擊；同時黎巴嫩、巴林、科威特等多地遭戰火波及，胡塞武裝表態支持伊朗，多國開始撤僑或加強軍事部署，聯合國警告中東局勢已演變為嚴重的人道危機。

美以伊開戰第8天。(圖：Shutterstock)

以下整理各方戰況與相關官方聲明。

‌



伊朗

伊朗軍方發布聲明指出，伊斯蘭革命衛隊動用無人機，對位於阿曼灣的美軍「林肯號」航空母艦發動襲擊。

伊斯蘭革命衛隊同時宣布，已啟動「真實承諾－4」行動的第 21 輪攻勢，向以色列特拉維夫市中心發射多枚導彈與無人機。

伊朗外交部長阿拉格齊則公開向美國總統川普喊話，稱美軍試圖「速戰速決」的 A 計畫已經失敗。

伊朗紅新月會最新統計顯示，美國與以色列對伊朗的空襲至今已造成 1332 名伊朗民眾喪生。

伊斯蘭革命衛隊還表示，已透過導彈與無人機摧毀部署在中東三個國家的美軍反導系統雷達，包括「薩德」系統在內。

伊朗總統佩澤希齊揚指出，目前已有部分國家開始嘗試斡旋衝突，但他強調，調解應針對引發衝突的一方。

另外，伊朗邁赫爾通訊社報導稱，一艘美國油輪在科威特附近海域遭到打擊後起火。

美國

美軍中央司令部司令庫珀表示，美軍已成功擊中一艘伊朗的無人機航母，並持續對伊朗的彈道導彈相關工業設施展開打擊行動。

美國總統川普在接受美國媒體採訪時稱，他「必須親自參與」伊朗下一任領導人的選擇過程。他並警告，若伊朗出現一位「延續哈米尼政策」的新領導人，美國可能在「五年內」重返戰爭。

此外，川普也在社群媒體上發文強調，美國不會與伊朗達成任何協議，除非伊朗「無條件投降」。

以色列

以色列國防軍表示，以色列空軍已摧毀伊朗 6 套彈道導彈發射裝置，持續削弱伊朗的遠程打擊能力。

以色列國防軍總參謀長扎米爾發表聲明指出，以軍對伊朗的軍事行動正進入「下一階段」，未來將進一步加強對伊朗政權基礎設施及軍事能力的打擊。

以軍另在聲明中表示，已對伊朗首都德黑蘭的基礎設施展開新一輪「大規模打擊」行動。

以軍同時宣稱，已摧毀已故伊朗最高領袖哈米尼位於德黑蘭市中心的一處地下掩體。

此外，以軍還表示，已對一名伊朗高級官員發動打擊行動。

以色列軍方也透露，當天稍早在黎巴嫩邊境附近，有 8 名以軍士兵遭炮火襲擊，其中 5 人傷勢嚴重，另有 3 人受輕傷。

黎巴嫩

以色列戰機對貝魯特南部郊區發動新一輪大規模空襲。黎巴嫩衛生部表示，截至當地時間 6 日，以色列對黎巴嫩發動的攻擊已造成 217 人死亡、798 人受傷。

據黎巴嫩媒體報道，伊朗駐黎巴嫩大使館附近區域遭以軍空襲。

葉門

葉門胡塞武裝領導人胡塞 5 日晚間表示，該組織「全面支持」伊朗，已準備好隨時參戰。

巴林

巴林國防軍發表聲明說，自伊朗發動攻擊以來，已有 10 枚飛彈和 36 架無人機落入巴林境內。

巴林國家石油公司主要煉油廠的設施 5 日被伊朗飛彈擊中，引發火災。目前火勢已完全控制，暫無人員傷亡報告。

科威特

科威特國防部表示，受美以對伊朗軍事行動及伊朗回應波及，該國共有 67 名軍事人員受傷，科威特領空共監測並處置 212 枚彈道飛彈及 394 架無人機。

法國

根據法國 RTL 電台報道，「戴高樂號」航空母艦 6 日下午經直布羅陀海峽進入地中海，但尚未抵達目的地。

英國

英國首相施凱爾表示，英國將向卡達增派 4 架「颱風」戰機，以加強其在卡達及整個地區的防禦部署。

加拿大

加拿大國防參謀長卡里尼昂表示，加方正評估軍事選項以協防海灣地區盟友。

西班牙

西班牙首相桑切斯說，美國和以色列對伊朗的軍事行動是「極其嚴重的錯誤」。

阿拉伯聯合大公國

美國《華爾街日報》報道，阿聯正在考慮凍結伊朗在阿聯持有的「數十億美元資產」，可能切斷伊朗最重要的經濟命脈之一。

隨著地區空域逐漸開放，阿聯杜拜機場航班運行正在加快恢復。

土耳其

土耳其總統艾爾段 5 日說，中東地區緊張局勢已達到「恐怖程度」。

亞塞拜然

亞塞拜然外長巴伊拉莫夫宣布，亞塞拜然決定從伊朗撤出全部外交人員。他表示，已經有 50 多個國家請求阿塞拜疆協助撤離 2,500 名本國公民。

斯里蘭卡

斯里蘭卡海軍發言人說，在斯領海附近的伊朗「布希爾號」軍艦上 200 多名艦員已轉移至科倫坡港，該艦將駛往斯東部亭可馬裡港。

澳洲

澳洲總理阿爾巴尼斯證實，有 3 名澳洲國防人員在先前擊沉伊朗護衛艦的美國潛艦上，但沒有澳方人員參與對伊朗的行動。

義大利

義大利國防部長克羅塞託在國會發言時說，美國和以色列對伊朗的軍事打擊違反國際法。

波蘭

歐盟負責防務的高級官員庫比柳斯在華沙訪問期間表示，美國目前無法向海灣國家、烏克蘭或其自身軍隊提供足夠的飛彈。

波士尼亞與赫塞哥維納

波士尼亞安全部 5 日表示，鑑於中東地區衝突升級，波士尼亞政府已預防性提高國內安全警戒級別，以加強對潛在安全風險的監測與防範。

聯合國

聯合國人權事務高級專員圖爾克表示，世界迫切需要遏制當前中東戰火蔓延的態勢，制止殺戮進一步升級。他呼籲各國領導人明確承諾捍衛國際秩序。