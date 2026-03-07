鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-07 12:32

美國與以色列對伊朗發動的軍事打擊已進入第八天，戰事持續升級。過去 24 小時衝突顯著升溫。以色列宣稱摧毀伊朗已故最高領袖哈米尼曾使用的地下掩體，而伊朗則動用超重型導彈與新一代武器，對美軍航母與中東多國的美軍基地發動攻擊。聯合國警告，局勢恐進一步失控。同時，全球市場震盪，油價飆升、金價走高。

根據中國《央視》報導，伊朗副外長哈提卜扎德（Seyed Khatibzadeh）週五（6 日）在印度訪問時表示，伊朗「別無選擇」，只能終結美國在中東地區的軍事存在。

他指控美國長期在中東設立的軍事基地都以伊朗為目標，並稱華府正藉軍事行動報復 1979 年伊朗伊斯蘭革命後被迫撤離伊朗的歷史。

以色列軍方 6 日表示，以色列空軍當天上午出動約 50 架戰機，向哈米尼使用過的地下掩體投下約 100 枚炸彈。

以軍指出，該掩體曾作為哈米尼指揮戰爭時的緊急避難設施，在其身亡後，仍被伊朗政權高層用作重要據點，因此列為攻擊目標。

伊朗發射「霍拉姆沙赫爾 -4」導彈、無人機襲擊多國基地 再攻擊美軍航母

伊朗伊斯蘭革命衛隊同日發布聲明指出，在「真實承諾 4」行動第 22 輪打擊中，伊朗發射「霍拉姆沙赫爾 - 4」遠程彈道導彈與「法塔赫」高超音速導彈，攻擊從波斯灣到以色列特拉維夫的多個目標。

伊朗表示，此次行動旨在為遭空襲而喪生的 165 名伊朗女子小學學生復仇。

聲明稱，「霍拉姆沙赫爾 - 4」導彈可攜帶重達 2 噸的彈頭，速度超過 14 馬赫。伊朗稱，美軍在海灣國家的軍事基地、以色列特拉維夫、本 - 古里安國際機場以及海法的軍事設施均遭到攻擊。

伊朗軍方還表示，自 6 日凌晨起，伊朗海軍透過大規模無人機攻擊，打擊美軍在阿拉伯聯合大公國阿布達比人工島與科威特比林軍營的集結地及軍事基地，同時襲擊以色列斯多特米哈軍事基地的雷達設施。

伊朗革命衛隊稱，其導彈與無人機摧毀了美軍在阿聯與約旦部署的「薩德」（THAAD）反導系統雷達，以及位於卡達的 FPS-132 雷達。此外，伊朗還向美軍「林肯號」航空母艦發射岸對海導彈。

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼表示，根據伊朗紅新月會統計，美國與以色列的襲擊已造成 1332 名伊朗人死亡。

自衝突升級以來，伊朗境內已有 3643 處民用設施遭破壞，包括 3090 棟住宅與 528 處商業與服務設施。

川普要求伊朗「無條件投降」

美國總統川普 6 日再度對伊朗發表強硬談話，表示除非伊朗「無條件投降」，否則不會與其達成任何協議。他還稱美國「及其許多盟友」要「讓伊朗再次偉大！」

外界目前高度關注美國是否會進一步派遣地面部隊進入伊朗。不過，川普在美東時間週四（5 日）表示，現階段討論出動地面部隊「毫無意義」，並聲稱伊朗已經「失去海軍、失去一切能力」，強調美國對伊朗的軍事打擊將持續維持目前的節奏與強度。

對此，伊朗外交部長阿拉格齊同日在接受媒體訪問時回應稱，伊朗已為可能出現的美軍地面入侵做好準備。

另一方面，在哈米尼遭襲身亡後，伊朗已成立一個由三人組成的臨時機構負責處理國家事務，但新任最高領袖人選尚未確定。

對此，川普警告稱，若未來的新領導人延續哈米尼的政策路線，美國可能在「五年內再次重返戰爭」。

同日，阿拉格齊在當天的專訪中強調，領導人接班問題屬於伊朗內部事務，「完全由伊朗人民決定，任何外部勢力都無權干涉。」

黎巴嫩戰線擴大 數百人死傷

衝突也蔓延至黎巴嫩。以色列軍方 6 日對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動多輪空襲，伊朗駐黎巴嫩大使館附近區域也遭波及。

黎巴嫩衛生部表示，自 3 月 2 日至 6 日晚間，以色列攻擊已造成 217 人死亡、798 人受傷。

以色列方面則稱，黎巴嫩真主黨向以色列北部發射火箭彈，擊中靠近邊境的一處軍事據點，造成 8 名以軍士兵受傷。

其中，以色列財政部長史莫特里赫之子也在這起火箭攻擊中受輕傷。

聯合國警告局勢可能失控 難民達 2500 萬

聯合國秘書長古特雷斯 6 日警告說，中東地區局勢「可能失控」。他呼籲相關方「停止戰鬥，進行嚴肅的外交談判」。

古特雷斯當天就中東局勢發表聲明說，中東及其他地區的所有非法襲擊給整個地區的平民造成了巨大的痛苦和傷害，並對全球經濟構成嚴重威脅，尤其是對最弱勢群體構成威脅。

古特雷斯表示，「現在是時候停止戰鬥，進行嚴肅的外交談判了」。

全球市場震盪 油價飆升、金價走高

與此同時，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊，衝突影響持續外溢，震盪全球市場。

國際能源總署署長比羅爾 6 日表示，中東地區戰事造成的物流中斷正給許多國家帶來挑戰，但全球市場上的石油供應仍然充足。

歐洲央行總裁拉加德強調，全球經濟正面臨更高風險。她表示，當前這一時刻的關鍵特徵並不僅僅是風險上升，而是我們正從一個風險可以被評估和建模的世界，進入一個真正充滿不確定性的世界。

6 日，美國股市三大指數全面走低，同時中東局勢升溫帶動避險需求，國際油價大幅上漲，黃金與白銀價格亦同步走強。

美股三大指數走低

科技股普遍承壓。英特爾 (INTC-US) 跌幅超過 5%，輝達 (NVDA-US) 下跌約 3%，亞馬遜 (AMZN-US) 、特斯拉 (TSLA-US) 與 Meta 平台 (META-US) 跌幅均超過 2%，蘋果 (AAPL-US) 下滑逾 1%，微軟 (MSFT-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 也小幅收低。

加密貨幣相關概念股同樣表現疲弱。Riot Platforms (RIOT-US) 跌幅超過 9%，Iris Energy (IREN-US) 下跌逾 8%，BitMine Immersion Technologies (BMNR-US) 跌逾 7%，Robinhood (HOOD-US) 、微策略 (MSTR-US) 與 Coinbase (COIN-US) 跌幅均超過 4%。

不過，晶片公司邁威爾科技 (MRVL-US) 股價逆勢大漲 18%，創下自 2025 年 4 月以來最佳單日表現。

消息面方面，美國勞工統計局最新公布的數據顯示，2 月經季節調整後的非農就業人口減少 9.2 萬人，為 2025 年 10 月以來再度出現負成長，與市場原先預期增加 5.9 萬人形成明顯落差。

同時，美國 2 月失業率升至 4.4%，為 2025 年 12 月以來最高，也略高於市場預估的 4.3%。

黃金、白銀價格走高

原本走勢偏弱的黃金與白銀在盤中出現明顯反彈，價格一度快速上揚。

截至台北時間 3 月 7 日早間，倫敦現貨黃金報每盎司 5168 美元，上漲 1.64%；倫敦現貨白銀報 84.48 美元，漲幅達 2.67%。

期貨市場方面，COMEX 黃金價格升至每盎司 5181.3 美元，漲幅超過 2%；COMEX 白銀則報 84.69 美元，漲幅擴大至約 3%。

國際油價大幅飆升

與此同時，國際油價 6 日顯著上漲。截至收盤，紐約商品交易所 4 月交割的輕質原油期貨上漲 9.89 美元，收於每桶 90.90 美元，漲幅達 12.21%；5 月交割的倫敦布蘭特原油期貨上漲 7.28 美元，收於每桶 92.69 美元，漲幅為 8.52%。

根據《新華社》報導，市場分析指出，中東衝突加劇對全球石油供應造成嚴重干擾，可能導致每日 700 萬至 1100 萬桶的供應缺口。

儘管美國表示可能為油輪提供護航，並暫時允許印度持續購買俄羅斯原油，但供應風險仍推動油價本週累計上漲超過 20%。