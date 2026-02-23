〈貴金屬盤後〉金價攀上三周高點 川普關稅計畫不確定性引發避險需求
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周一 (23 日) 上漲逾 2% 並觸及三周高點，美國總統川普在法院裁定去年課徵的大部分關稅違憲之後，宣布把全球關稅提高到 15%，此舉使整體情勢充滿不確定性，並引發新一輪避險需求。
CPM Group 管理合夥人 Jeffrey Christian 說：「全球面臨諸多經濟與政治問題，加上春節期間市場交投清淡，我們預料本周交易活動恢復後，金價可能大幅上漲。」
川普周一再次批評最高法院對關稅計畫的裁決。他周六表示，將把對所有國家進口商品徵收的臨時關稅從 10% 提高至 15%，達到法律允許的最高水平。
作為黃金主要消費國的中國，正因農曆春節假期休市，將於周二恢復交易。
Christian 說：「從未來幾個季度的長期視角來看，我們認為金價將持續上漲，可能創下新高。」
美國上周公布的數據顯示，12 月核心通膨漲幅超越市場預期，同時，第 4 季經濟成長速度大幅放緩，這可能迫使聯準會 (Fed) 把較高利率維持更長一段時間。
市場靜待本周多位 Fed 官員的發言，以進一步掌握政策走向，同時關注美國與伊朗局勢的最新進展。
黃金是經濟與地緣政治不確定姓下的保值工具，且通常在低利率時期表現良好。
