鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-06 14:50

全球金融結構正經歷二戰以來最深刻的重構，動力源自於中東衝突持續升級與貴金屬價格形成機制的轉移。

Comex快沒公信力！專家示警：貴金屬市場將迎來大重置 白銀500美元合理且完全可能實現 (圖:shutterstock)

在 2026 年加拿大探勘與開發者協會年會 (PDAC 2026) 上，Commodity Discovery Fund 創辦人 Willem Middelkoop 直言，這場被長期討論的「大重置」已不再是未來預言，而是正在發生的現實。

‌



Middelkoop 的核心論點指向實體白銀市場的急劇收緊。數據顯示，紐約商品交易所 (Comex) 註冊白銀庫存已跌破 9000 萬盎司，短短數月內銳減逾 30%，這一趨勢促使 Middelkoop 大幅上調銀價預期。

他說：「2021 年我說銀價會到 100 美元，當時覺得瘋狂，現在我認為 500 美元才是合理目標，且完全可能實現。」

Middelkoop 的判斷基於金銀比的歷史回歸邏輯，若以 2000 年 1:10 的比值計算，結合當前黃金每盎司 5135 至 5175 美元的價格，反映銀價價格將是 500 美元。

支撐這一轉變的關鍵是西方定價體系的崩塌。Middelkoop 指出，Comex 近期頻繁暫停交易並非單純技術故障，而是實質交割危機的前兆。

市場對官方「拔網線」式介入的解釋日益失去信任，導致黃金與白銀的價格發現功能正從芝加哥轉向上海。目前上海銀價持續高於倫敦 10 至 12 美元，形成套利真空，加速實體金屬東移。

Middelkoop 預測，未來 12 個月內，全球將公認價格主導權永久轉移至東方。

Middelkoop 也認為這是官方刻意淡化白銀議題的策略。「在我們大量購入之前，他們會盡力壓抑價格。」

更深層的威脅來自主權債務危機。Middelkoop 警告，高負債國家財政臨界點逼近將引發法幣信任崩盤，迫使金銀重估以穩定金融體系，加上印度洋海軍對峙與荷姆茲海峽封鎖等地緣風險，白銀價格在 82 至 84 美元區間劇烈波動。