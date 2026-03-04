鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-04 11:10

伊朗上周末發動空前規模的飛彈攻擊之後，身為全球黃金市場重要樞紐的阿拉伯聯合大公國部分關閉領空、並無限期暫停最大城市杜拜的航班，導致依賴客機貨艙載運的黃金與白銀運輸陷入停擺，凸顯中東戰事對實體黃金流通造成的風險。

阿聯在全球黃金市場有重要地位，負責提煉黃金並出口給包括印度在內的亞洲各地買家，同時也是瑞士與倫敦貨物轉運的中繼站，使杜拜也因而成為全球重要的黃金集散地。

多家交易與物流公司的代表表示，往返杜拜的金屬貨運已無限期暫停。其中一人表示，周一花了一整天忙著緊急改道，試圖重新安排原本途經杜拜轉運至最終目的地的貨運路線。

空運黃金成本低廉、陸運風險難解

這些實體黃金透過客機貨艙在各交易樞紐之間流通，每盎司黃金的每趟運費遠低於 1 美元。有趣的是，單一航班的運載量上限取決於價值而非重量，因為保險公司提供給單一一架飛機的承保上限只有少少幾噸。

貴金屬物流業資深顧問 Lars Johansson 表示，與常見的空運方式相比，靠陸路運輸黃金涉及一連串複雜問題，尤其如果涉及跨越國際邊境，就變得特別棘手。

他說：「確實有辦法控管 (陸運) 風險。技術方面，能把可以裝進一輛裝甲車的貨物改用三輛裝甲車分載，並配備武裝警衛護送。」但這種方式不僅不理想，甚至可能遇到無法攜帶武器過境的情況。

印度等市場可能供應吃緊

顧問公司 Metals Focus Ltd. 董事總經理 Philip Newman 表示，沙烏地阿拉伯的黃金溢價在周一大幅攀升，很可能反映出市場對供貨受限的擔憂。

根據飛行追蹤平台 Flightradar24 統計，自伊朗首次發動報復性攻擊以來，全球已有超過 12,300 個航班遭到取消。全球最大國際航空公司阿聯酋航空 (Emirates Airlines) 把從杜拜進出的定期航班停飛時間，延長至周三深夜，阿提哈德航空 (Etihad Airways) 則停飛至周四。

疫情前例在望 銀行再現套利良機？

這並非客機停飛首次衝擊黃金交易商。2020 年 Covid-19 疫情爆發初期，旅遊限制曾讓黃金交易商無法迅速在倫敦與紐約之間搬運黃金。