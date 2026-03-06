鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-06 15:20

金價在前一交易日下跌後，於周五 (6 日) 亞洲交易時段保持穩定，美元走強和美債殖利率上升，抵消了中東衝突擴大帶來的避險需求。

金價本周劇烈震盪，在周二單日暴跌 4-6%，一度下探至每盎司 5000 美元心理關口，創下 1 個月來最大單日跌幅，雖然周五回彈至 5100 美元上方，本周料將走跌，目前累計跌幅仍逾 3%。

這種在美以對伊朗襲擊、荷姆茲海峽關閉等地緣政治緊張局勢下，金價反而暴跌的情況，被分析師稱為「伊朗戰爭悖論」。這是因為衝突推高了油價，進而引發通膨預期上升，導致市場大幅下調對美國聯準會 (Fed) 的降息預期。目前市場定價 2026 年僅會降息一次 (25 個基點)，較先前的多次降息預期大幅縮水。

分析師指出，5000 美元心理關口在周二收盤時勉強守住，在技術面上，目前的關鍵支撐位看在 4850 美元 (50 日均線)。儘管短期波動劇烈，但包括摩根大通 (目標價 6300 美元)、高盛 (6000 美元) 及瑞銀 (6200 美元) 在內的多家主要金融機構，仍維持 2026 年金價將衝破 6000 美元大關的預測，認為結構性牛市並未改變。