鉅亨網編譯段智恆 2026-02-12 21:00

關稅逼退日歐車廠 傳中國車企準備接手墨西哥工廠(圖：REUTERS/TPG)

這項尚未公開報導的競購案，可能改寫墨西哥汽車產業版圖。長期以來，墨西哥汽車製造主要由美國、歐洲與日本車廠主導，產品多銷往美國市場。但隨著川普政府對墨西哥製汽車課徵 25% 關稅，加上美國實質禁止中國品牌汽車銷售，中國車廠正尋求透過墨西哥建立生產與出口基地。

關稅壓力下的產業轉折

墨西哥汽車產業高度依賴美國市場。2024 年墨西哥生產約 400 萬輛乘用車，其中 280 萬輛銷往美國。然而自去年 3 月美國對墨西哥製汽車加徵 25% 關稅後，出口動能明顯受挫。墨西哥汽車工業協會 (AMIA) 數據顯示，2025 年對美出口年減近 3%，若關稅維持，今年跌幅恐進一步擴大。去年汽車產業已流失約 6 萬個工作機會。

日產與賓士位於阿瓜斯卡連特斯的工廠正是受衝擊案例之一。賓士已決定將 GLB 車款生產移往匈牙利，以較低關稅出口至美國；日產則停產銷售不佳的 Infiniti QX50 與 QX55，並在全球重整下關閉另一座墨西哥工廠。產業人士形容，美國關稅成為壓垮該廠的最後一根稻草。

中國車廠加速全球布局

比亞迪與吉利的海外擴張凸顯中國汽車產業近年爆發式成長。比亞迪自 2020 年以來銷量成長逾十倍，吉利銷量亦翻倍，兩家公司去年銷量均超過 400 萬輛，接近福特 (F-US) 規模。根據顧問公司 AutoForecast Solutions 估算，中國品牌在墨西哥市占率已由 2020 年的零成長至去年的約 10%，墨西哥年銷量約 150 萬輛。

墨西哥政府陷入兩難。一方面，中國投資可創造就業並提振疲弱產業；另一方面，官員擔憂中國企業透過墨西哥生產，可能引發華府不滿，影響今年北美貿易協議談判進程。據兩名政府消息人士透露，經濟部已私下建議地方政府暫緩相關投資案，待對美貿易談判完成後再行定奪。

政治博弈與供應鏈重組

墨西哥去年對中國汽車與部分商品課徵 50% 關稅，被視為安撫華府之舉，但此舉同時提高中國車廠在墨西哥設廠的誘因。供應鏈下游已出現跡象，在拉莫斯阿里斯佩市，上海永茂泰汽車科技正興建可容納 600 名員工的新零件廠，與通用汽車 (GM-US) 電動車廠 1,900 人裁員形成對比。通用表示，美國電動車需求疲弱為裁員主因。

美國總統川普曾表示，美國不需要在墨西哥生產的汽車，並宣稱關稅將帶動美國汽車製造復甦。但聯邦數據顯示，自 2025 年 1 月以來，美國汽車產業已流失約 1.7 萬個工作機會。

對中國企業而言，墨西哥不僅是通往拉丁美洲的重要市場，也是銜接北美供應鏈的戰略節點。阿瓜斯卡連特斯工廠 2017 年啟用，年產能達 23 萬輛，具備成熟勞動力與物流基礎設施。知情人士指出，中國商務部已知悉相關投資計畫，未提出異議。