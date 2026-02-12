鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-02-12 20:00

國際能源署 (IEA) 周四 (12 日) 指出，全球石油市場去年出現自 2020 年疫情以來最大規模的庫存累積，反映供應大幅增加、需求成長放緩的結構性變化。

國際油價還撐得住？IEA月報示警供給過剩創紀錄(圖：REUTERS/TPG)

IEA 在最新月報中表示，2025 年全球原油庫存增加約 4.77 億桶，為近年來罕見的大幅攀升，經濟合作暨發展組織 (OECD) 國家庫存更在四年來首度高於五年平均水準。

‌



IEA 指出，這波庫存堆積證實市場長期預期的供給過剩已在去年成形，儘管部分庫存集中在中國，使對油價的壓力未完全顯現。該機構認為，未來油價走勢將取決於過剩原油是否擴散至更多區域市場。

在需求方面，IEA 下修今年全球石油需求成長預測，將 2026 年需求增幅調整為約 85 萬桶 / 日，較上月預測減少約 8 萬桶 / 日，並低於部分華爾街機構預估。IEA 表示，「經濟不確定性與較高油價」正抑制消費動能。2025 年全球需求成長已放緩至約 76.9 萬桶 / 日，主要受到中國燃料使用降溫影響。

供應端則持續維持強勁。IEA 預估，今年全球原油供應成長約 240 萬桶 / 日，雖較上月小幅下修，但仍明顯快於需求成長速度。該機構並預測，2026 年全球市場每日供給將超出需求約 373 萬桶，規模相當於全球需求約 4%，為歷來年均過剩的高水準。

供給擴張主要來自石油輸出國組織與盟友 (OPEC+) 去年重啟增產，加上美國、巴西、加拿大與蓋亞那等美洲產油國持續擴產。不過 OPEC + 已同意在第一季暫停進一步增產，並將於 3 月 1 日會議決定是否恢復提升產量。

儘管基本面顯示供給過剩，但油價今年以來仍上漲約 14%。布蘭特原油近期在倫敦一度逼近每桶 70 美元，主要受到美伊緊張局勢升溫，以及北美暴風雪、哈薩克供應中斷等因素影響。IEA 指出，1 月全球原油產量曾因多項干擾下滑約 120 萬桶 / 日，使主要定價中心庫存偏緊，對油價形成支撐。