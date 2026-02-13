鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-02-13 16:31

中國 A 股三大指數周五 (13 日) 開低走低，集體下挫，上證指數(SSEC) 結束連 4 日漲勢，並失守 4100 點大關，但三大指數蛇年年線收紅，滬指累計上漲 25.58%，深證成指 (SZI) 上漲 38.84%，創業板指上漲 58.73%。

滬指周五收跌 1.26% 至 4082.07 點，深證成指收低 1.28% 至 14100 點，創業板指收黑 1.57% 至 3275.96 點。滬深兩市合計成交人民幣 1.9827 兆元，較上一交易日減少 1590.58 億元。

盤面上，景氣循環類股全面回檔，有色金屬、油氣族群跌幅靠前，海運、鋼鐵、建材等紛紛走低，CPO 族群持續弱勢表現，太空太陽能概念股亦走跌，長芯博創跌超 10%，特發資訊跌停，光庫科技、傑普特、騰景科技、太辰光、天孚通信均跌逾 5%。

上漲族群方面，商業航太與機器人概念股再度走強，雙林股份漲超 10%，此前百達精工、天奇股份漲停，精鍛科技、巨集昌科技、五洲新春、鋒龍股份跟漲，PCB 族群午後震蕩回升，銅冠銅箔漲超 10%，續創歷史新高，惠柏新材、江南新材、強達電路、天津普林、華正新材跟漲。此外，記憶體族群逆勢走強，記憶體概念股逆勢活躍，深科技漲停，華海誠科、德明利、萬潤科技、兆易創新跟漲。軍工類股亦大漲，安達維爾、亞星錨鏈、航發動力漲停，影視院線族群午後逆勢拉升，光線傳媒漲超 15%。

消息面上，宇樹科技創辦人王興興最新表示，具身智慧未來熱度有望遠超過移動互聯網。如果未來幾年，有真正大規模應用的具身智慧 AI 模型和機器人技術突破，屆時熱度可能會比現在至少高 100 倍，甚至 1000 倍。此外，根據 Counterpoint 近日發佈的《2 月記憶體價格追蹤報告》，截至 2026 年首季，記憶體價格季增 80%-90%，主要推手是通用伺服器 DRAM 價格大漲。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1537 檔股票上漲，3825 檔下跌，平盤 115 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 45 檔股票漲幅在 9% 以上，26 檔跌幅在 9% 以上。

春節假期將至，A 股將迎來長達 10 天休市 (2 月 14 日 - 2 月 23 日），抱股過年或先落袋為安，成為當前投資者關注焦點。多家券商通過復盤歷年 A 股春節前後走勢，總結出清晰的市場規律，為當前行情演繹提供數據支撐。面對節前市場震蕩整理，多數券商一致建議投資者「持股過節為上策」，節後新一輪行情值得期待。

財信證券認為，節前交投活躍度相對平淡，當日成交額雖有所放量，但仍遠低於前期高點，因此大盤繼續呈現明顯的結構分化態勢。盤面上，前一交易日調整的科創方向當日重新走強，其中算力硬體、算力租賃等板塊領漲，而紅利、消費等方向表現靠後。中期來看，維持「宜順應趨勢，積極把握到 3 月初的做多視窗期」的判斷，建議把握結構性機會。

東莞證券表示，隨著春節假期臨近，市場觀望情緒漸濃，交投活躍度有所下降，市場可能步入量縮盤整階段，短期須警惕可能的震蕩調整與獲利了結壓力。操作上，建議投資人 聚焦基本面紮實、獲利確定性高的核心資產，以及景氣度抬升的成長族群。

華龍證券認為，市場連續縮量，成交量從年內高點萎縮了 50% 左右，節前效應的影響下，存量資金博弈明顯，市場目前沒有明確的主線，題材在事件或者消息催化下輪動，且沒有持續性，建議繼續觀望為主，等待節後的增量資金。