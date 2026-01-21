鉅亨網編譯余曉惠
黃金周二 (20 日) 前所未見衝破每盎司 4700 美元，白銀也刷新歷史高峰、突破 95 美元，顯示日益升高的地緣政治緊張，正在提升避險資產的魅力。
City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「隨著投資人對規避政治風險的需求增加，金價持續邁向前所未見的領域。」
他補充說：「美元走軟為貴金屬提供了額外的力量，因而在各界對美國資產信心動搖之際，強化了金價漲勢。」
美股周二跌至將近三周以來的低點，美國總統川普再次因格陵蘭控制權問題威脅對歐洲加徵關稅，令投資人受到驚嚇，緊張局勢也進一步升溫。
川普預定周三在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇 (WEF)，與全球商業領袖會面。
美元加速下跌，出現一個多月來最大單日跌幅，使以美元計價的黃金對海外買家而言更為便宜。
黃金在經濟與政治不穩定時期被視為避險資產，繼 2025 年飆升 64% 之後，今年以來已經累計上漲逾 10%。
市場對美國降息的預期也為金價提供支撐，因降息會降低持有黃金這類不孳息資產的機會成本。
市場目前押注 2026 年年中起將有兩次降息，每次各降 1 碼 (25 個基點)，在美國財長貝森特(Scott Bessent) 表示川普最快下周就可能任命新的聯準會 (Fed) 主席之後，降息議題受到更多關注。
Razaqzada 補充指出：「對黃金而言，4800 美元和 4900 美元是下一個明顯參考點，而關鍵的 5000 美元關口則是更長期的心理目標。」
白銀 2025 年狂飆了 147%，今年元月以來也已上漲超過 32%。
