鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-21 06:07

黃金周二 (20 日) 前所未見衝破每盎司 4700 美元，白銀也刷新歷史高峰、突破 95 美元，顯示日益升高的地緣政治緊張，正在提升避險資產的魅力。

黃金現貨價上漲約 2%，報每盎司 4757.33 元，盤中最高漲至 4765.93 美元。

2 月交割的黃金期貨大漲 3.7%，報每盎司 4765.80 美元。

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「隨著投資人對規避政治風險的需求增加，金價持續邁向前所未見的領域。」

他補充說：「美元走軟為貴金屬提供了額外的力量，因而在各界對美國資產信心動搖之際，強化了金價漲勢。」

美股周二跌至將近三周以來的低點，美國總統川普再次因格陵蘭控制權問題威脅對歐洲加徵關稅，令投資人受到驚嚇，緊張局勢也進一步升溫。

川普預定周三在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇 (WEF)，與全球商業領袖會面。

黃金在經濟與政治不穩定時期被視為避險資產，繼 2025 年飆升 64% 之後，今年以來已經累計上漲逾 10%。

市場目前押注 2026 年年中起將有兩次降息，每次各降 1 碼 (25 個基點)，在美國財長貝森特(Scott Bessent) 表示川普最快下周就可能任命新的聯準會 (Fed) 主席之後，降息議題受到更多關注。

Razaqzada 補充指出：「對黃金而言，4800 美元和 4900 美元是下一個明顯參考點，而關鍵的 5000 美元關口則是更長期的心理目標。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 0.3% 至每盎司 94.38 美元，但盤中稍早突破 95 美元，最高漲至 95.87 美元。

現貨白金上漲 2.3%，報每盎司 2429.60 美元。

現貨鈀金上漲 1.1%，報每盎司 1861.61 美元。