波蘭央行大舉增持黃金 已批准購買150噸 總儲備增加到700噸
鉅亨網編譯鍾詠翔
波蘭央行在一份聲明中稱：「這將使波蘭躋身全球黃金儲備量最大的前 10 個國家之列。」波蘭央行總裁 Adam Glapinsk 上周宣布，他希望央行管理委員會將黃金持有量上限從 550 噸提高到 700 噸。
Glapinsk 認為，黃金是一種零信用風險的資產，不受其他國家貨幣政策決定的影響，並且對金融衝擊具有較強抵禦能力，高額黃金儲備也有助於提升波蘭經濟的穩定性。
截至 12 月底的估算數據顯示，黃金在波蘭外匯儲備中的比重為 28.22%，成為全球央行中儲備結構變化最快的案例之一。
在 2025 年最後幾個月，波蘭大舉增持黃金，當時正值市場波動加劇與地緣政治緊張局勢惡化之際。
根據世界黃金協會的分析，2025 年全球央行持續呈現增持黃金的趨勢。除了少數例外，大多數國家都在增加黃金持有量，將黃金作為規避貨幣與金融危機的戰略資產。
2025 年接受調查的央行中，高達 95% 央行預計未來 12 個月黃金儲備會繼續增加。
波蘭造幣廠投資產品與外匯價值部總監 Marta Bassani-Prusik 提到，央行購買黃金的原因之一，是黃金價格不受貨幣政策和信用風險影響。同樣重要的是資產多元化，以及降低儲備中美元等貨幣的比率。
波蘭央行的購金行動正值黃金價格不斷刷新歷史紀錄之際。儘管 2026 年黃金價格上漲速度可能放緩，但主要金融機構的預測仍偏樂觀。ING 預計黃金平均價格約每盎司 4,150 美元，德意志銀行給出 4,450 美元，高盛將預測上調至 4,900 美元。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 全球央行瘋囤黃金！衛報：美元正在失去信譽
- 3大利多助攻金價！2026黃金需求井噴 瑞銀看好金價衝5400美元
- 延續去年猛烈漲勢 黃金白銀2026年開局仍在飆高
- 〈貴金屬盤後〉全面反彈！黃金邁向1979年以來最佳年 白銀白金鈀金急殺後回升
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇