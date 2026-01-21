search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

波蘭央行大舉增持黃金 已批准購買150噸 總儲備增加到700噸

鉅亨網編譯鍾詠翔

波蘭央行周二（20 日）表示，已批准一項購買多達 150 噸黃金的計畫，此舉將使波蘭的黃金儲備總量增加到 700 噸。

cover image of news article
波蘭央行大舉增持黃金。（圖：Shutterstock）

波蘭央行在一份聲明中稱：「這將使波蘭躋身全球黃金儲備量最大的前 10 個國家之列。」波蘭央行總裁 Adam Glapinsk 上周宣布，他希望央行管理委員會將黃金持有量上限從 550 噸提高到 700 噸。


Glapinsk 認為，黃金是一種零信用風險的資產，不受其他國家貨幣政策決定的影響，並且對金融衝擊具有較強抵禦能力，高額黃金儲備也有助於提升波蘭經濟的穩定性。

截至 12 月底的估算數據顯示，黃金在波蘭外匯儲備中的比重為 28.22%，成為全球央行中儲備結構變化最快的案例之一。

在 2025 年最後幾個月，波蘭大舉增持黃金，當時正值市場波動加劇與地緣政治緊張局勢惡化之際。

根據世界黃金協會的分析，2025 年全球央行持續呈現增持黃金的趨勢。除了少數例外，大多數國家都在增加黃金持有量，將黃金作為規避貨幣與金融危機的戰略資產。

2025 年接受調查的央行中，高達 95% 央行預計未來 12 個月黃金儲備會繼續增加。

波蘭造幣廠投資產品與外匯價值部總監 Marta Bassani-Prusik 提到，央行購買黃金的原因之一，是黃金價格不受貨幣政策和信用風險影響。同樣重要的是資產多元化，以及降低儲備中美元等貨幣的比率。

波蘭央行的購金行動正值黃金價格不斷刷新歷史紀錄之際。儘管 2026 年黃金價格上漲速度可能放緩，但主要金融機構的預測仍偏樂觀。ING 預計黃金平均價格約每盎司 4,150 美元，德意志銀行給出 4,450 美元，高盛將預測上調至 4,900 美元。


文章標籤

波蘭央行黃金

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金4834.801.50%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty