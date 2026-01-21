波蘭央行大舉增持黃金 已批准購買150噸 總儲備增加到700噸

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-21 09:34

波蘭央行周二（20 日）表示，已批准一項購買多達 150 噸黃金的計畫，此舉將使波蘭的黃金儲備總量增加到 700 噸。

波蘭央行大舉增持黃金。（圖：Shutterstock）

波蘭央行在一份聲明中稱：「這將使波蘭躋身全球黃金儲備量最大的前 10 個國家之列。」波蘭央行總裁 Adam Glapinsk 上周宣布，他希望央行管理委員會將黃金持有量上限從 550 噸提高到 700 噸。

Glapinsk 認為，黃金是一種零信用風險的資產，不受其他國家貨幣政策決定的影響，並且對金融衝擊具有較強抵禦能力，高額黃金儲備也有助於提升波蘭經濟的穩定性。

截至 12 月底的估算數據顯示，黃金在波蘭外匯儲備中的比重為 28.22%，成為全球央行中儲備結構變化最快的案例之一。

在 2025 年最後幾個月，波蘭大舉增持黃金，當時正值市場波動加劇與地緣政治緊張局勢惡化之際。

根據世界黃金協會的分析，2025 年全球央行持續呈現增持黃金的趨勢。除了少數例外，大多數國家都在增加黃金持有量，將黃金作為規避貨幣與金融危機的戰略資產。

2025 年接受調查的央行中，高達 95% 央行預計未來 12 個月黃金儲備會繼續增加。

波蘭造幣廠投資產品與外匯價值部總監 Marta Bassani-Prusik 提到，央行購買黃金的原因之一，是黃金價格不受貨幣政策和信用風險影響。同樣重要的是資產多元化，以及降低儲備中美元等貨幣的比率。