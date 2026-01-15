鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-15 06:29

黃金周三 (14 日) 繼續創歷史新高，白銀跳漲至每盎司 92 美元之上，因地緣政治和經濟方面充滿不確定性，促使投資人轉進安全資產，而對聯準會 (Fed) 降息的押注，更為金銀近期強勁的漲勢添柴火。

黃金現貨價上漲 0.9%，報每盎司 4628.68 元，盤中稍早漲至 4641.40 美元，再度改寫前一天才締造的歷史紀錄。

2 月交割的黃金期貨上漲 0.8%，報每盎司 4635.70 美元。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 說：「條條大路通向黃金和白銀。」他表示目前需求來自各方買家，而市場正處於結構性牛市階段。

伊朗警告駐有美軍的鄰國，若華盛頓就伊朗國內的抗議進行干預，伊朗將打擊這些國家境內的美軍基地。

川普再次要求美國控制格陵蘭之際，丹麥和格陵蘭外交部長將與美國副總統范斯 (JD Vance) 會晤。

最新數據顯示，美國 11 月零售銷售增幅高於預期，生產者物價指數 (PPI) 月比增幅符合預期，但年比超出預期，美國周二公布的 12 月核心消費者物價指數 (CPI) 弱於預期，交易員仍預測今年將有兩次降息。

人們繼續擔憂聯準會 (Fed) 獨立性，在川普政府威脅對 Fed 主席鮑爾提起刑事訴訟之後，全球央行總裁周二紛紛聲援鮑爾。

其他貴金屬交易

現貨白銀跳漲 5.2%，報每盎司 91.46 美元新高，稍早創下 92.23 美元的歷史新高。

現貨白金上揚 2.4%，報每盎司 2379.68 美元。

現貨鈀金上漲 1.3%，報每盎司 1862.96 美元。

Ebkarian 說：「我們預料會有一些波動，但我認為白銀在 100 美元的價位與 90 美元的價位沒有什麼不同。我們的短期預測在 100 美元到 144 美元之間。」