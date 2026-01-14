鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-14 06:33

黃金、白銀周二 (13 日) 再度改寫歷史新高，美國最新通膨數據鞏固了聯準會 (Fed) 今年繼續降息的押注，而地緣政治及經濟方面的不確定性延燒，助長了避險需求。

黃金現貨價大致持穩，報每盎司 4591.49 元，盤中稍早漲至 4634.33 美元，改寫前一天才締造的歷史紀錄。

2 月交割的黃金期貨下滑 0.3%，報每盎司 4599.10 美元。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說：「整體而言市場略顯積極，原因在於良性的 CPI 數據，代表 Fed 未來降息的可能性增加。」

美國 12 月核心消費者物價指數 (CPI) 月升 0.2%，年升 2.6%，分別低於分析師預期的 0.3% 和 2.7%。

美國總統川普對周二公布的 12 月通膨數據表示歡迎，還說這些數據是支持他推動 Fed 主席鮑爾降息的理由。

Fed 預料將在 1 月 27-28 日的會議上按兵不動，不過投資人目前預測今年降息兩次降息。由於黃金本身不孳息，利率降低往往有利於黃金。

Meger 說，地緣政治緊張局勢和對 Fed 獨立性的質疑等基本面因素，繼續支持作為避險資產的黃金。

在川普政府對鮑爾展開刑事調查後，對 Fed 獨立性的擔憂與日俱增，並引發 Fed 前任主席和全球央行總裁的批評。

地緣政治方面，川普威脅要對與伊朗有貿易往來的國家加徵 25% 關稅，這有可能重新揭開與伊朗最主要夥伴——中國——之間的舊恨。此外，俄羅斯夜間烏克蘭多個城市展開飛彈和無人機攻擊。

德國商業銀行 (Commerzbank) 已將 2026 年年底的黃金價格預估，調升 4900 美元。

芝商所集團 (CME) 周一表示，為了因應市場波動，將調整貴金屬的保證金機制。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 2.1%，報每盎司 86.74 美元新高，盤中稍早曾觸及 89.10 美元的歷史新高。

現貨白金持平，報每盎司 2343.35 美元。

現貨鈀金上漲 1.4%，報每盎司 1868.65 美元。