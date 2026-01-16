〈貴金屬盤後〉美就業強勁、川普軟化伊朗措辭 金價從高點下跌
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周四 (15 日) 收黑，美國上周初領失業救濟金人數意外少於預期，提振美元進而打壓以美元計價的黃金，而美國總統川普對伊朗問題的緩和語氣，也抑制了黃金的避險需求。
美國周四公布，上周初領失業救濟金人數意外下降，推動美元指數
(DXY) 創下 12 月 2 日以來的最高水平。當美元走強，意味著黃金對海外買家而言更昂貴了。
Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「最近的經濟數據，某種程度上鞏固了聯準會 (Fed) 今年上半年可能按兵不動的預期，因此美元指數正處於數周以來的高點，讓黃金面臨一些不利因素。」
川普周三表示，儘管司法部對 Fed 主席鮑爾進行刑事調查，但他沒有解雇鮑爾的計畫。只不過，現在推斷他最終會怎麼做還太早。
儘管川普疾呼降息，但市場普遍預測 Fed 將在 1 月 27-28 日的會議上維持利率不變。目前市場仍預估今年稍晚至少還會降息兩次，每次 25 個基點 (1 碼)。
川普還表示，他被告知伊朗鎮壓抗議活動中的殺戮似乎正在緩解，他認為伊朗沒有立即執行大規模處決的計畫。這個最新發展，意味著川普在威脅要進行干預之後轉而採取觀望態度。
在地緣政治和經濟不確定性以及低利率環境下，被視為避險資產的黃金往往表現良好。
