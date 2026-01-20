鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-20 19:50

綜合外媒報導，美國公債殖利率周二 (20 日) 大幅走高，在日本公債遭遇猛烈拋售、加上美國總統川普再度升高對歐洲的關稅威脅下，全球債市承壓，美國長天期公債殖利率攀升至逾 4 個月高點。由於美國周一因馬丁路德金恩紀念日休市，市場在恢復交易後集中反映海外債市與地緣政治風險。

日本長債暴跌牽動全球 美債長天期率先承壓

日本財政前景疑慮升溫，引發日本公債重挫，其中 40 年期日本公債殖利率在亞洲時段飆破 4%，創下歷史新高，賣壓隨後外溢至全球債市，歐洲與美國長天期公債同步走弱。

美國 30 年期公債殖利率上升 9 個基點至 4.93%，10 年期殖利率上揚約 6 至 7 個基點至 4.29%，雙雙創下自去年 9 月初以來的新高水準，20 年期公債殖利率亦同步走高。市場指出，殖利率上升意味債券價格下跌，顯示投資人對長天期債券需求轉弱。

分析人士指出，隨著日本公債殖利率升至對沖後更具吸引力的水準，部分日本投資人可能選擇將資金撤回本國，減少對美債等海外資產的配置，進一步對全球長債價格形成壓力。

川普關稅言論升溫 市場重估美國資產吸引力

除了日債因素外，市場也加快消化川普近期針對格陵蘭的關稅威脅。川普上周六表示，若未能達成允許美國取得格陵蘭的協議，將自 2 月 1 日起對多個歐洲盟國商品課徵 10% 關稅，並於 6 月 1 日提高至 25%。周二他更揚言，將對法國葡萄酒與香檳加徵高達 200% 的關稅。

歐洲領袖已形容美方關稅威脅「不可接受」，並傳出歐盟正評估反制措施。市場關注，跨大西洋緊張情勢升溫，是否促使投資人重新評估美國資產的避險地位。