鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-06 09:00

美國總統川普周四 (5 日) 接受路透獨家訪問時表示，並不擔心伊朗衝突擴大導致美國油價上漲，強調美國的軍事行動才是他的首要目標。

伊朗衝突令通膨隱憂再起！川普改口：油價要漲就讓它漲吧 (圖:Shutterstock)

被問到汽油價格上漲的問題時，川普顯得淡定，他說：「我並不擔心。等到這一切結束時，它們 (油價) 會迅速下跌，如果要漲，就讓它們漲吧，但這遠比汽油價格上漲一點點更重要。」

這番最新發言凸顯川普改變說辭，與上個月發表國情咨文大肆宣揚汽油價格下跌的態度截然不同。事實上，在美國上周六對伊朗發動空襲的幾小時前，川普出席德州一場集會時，也誓言實現美國能源主導地位。

政治分析師說，如果汽油價格持續上漲，共和黨想在 11 月期中選舉掌握美國國會的籌碼將被削弱，目前選民以對川普治理下的生活成本高昂問題感到不滿。

自伊朗衝突爆發以來，國際油價大漲超過 16%。追蹤燃油價格的美國旅遊組織 AAA 的數據顯示，全國平均汽油價格從上周至今共上漲 27 美分，目前為每加侖 3.25 美元，比一年前高出 15 美分。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 周四表示，白宮幕僚長 Susie Wiles 和能源部長 Chris Wright 正在接洽石油業高層，討論因應能源價格上漲的對策。

川普先前估算，針對伊朗的軍事行動大概四到五周可以結束，但政治和軍事專家提出質疑，指出美國政府至今並未闡述這次行動的最終目標，而且衝突範圍仍在中東地區擴大。

伊朗衝突已讓石油運輸要道荷姆茲海峽癱瘓五天，儘管川普日前承諾提供船舶保險並派美軍護航，但船東普遍認為實行上有困難，專家也認為不切實際。

川普政府也正研擬因應能源價格上漲的其他措施，但專家認為，政策工具箱中的選項非常有限，可以做的包括從戰略石油儲備 (SPR) 釋放石油，調整生質燃料政策、暫時免除汽油稅 (需國會批准) 等。

另據兩位熟悉內部討論的消息人士稱，官員們還在討論一系列其他方案，包括汽油稅「假期」，或是放寬夏季汽油的環保法規、允許更高的乙醇混合物。

川普周四向路透表示，他不希望動用 SPR ，這是世界上最大的緊急原油儲備，而且他相信荷姆茲海峽將保持開放 ，因為伊朗的海軍已經「沉入海底海底」。