是德科技攜手三星 實現即時NR-NTN連線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-20 17:34

是德科技 (KEYS-US) 今 (20) 日宣布，採用三星次世代調製解調器晶片組，在第三代合作夥伴計畫 (3GPP) R19 定義的 n252 頻段上，成功實現突破性端到端即時新無線電非地面網路(NR-NTN) 連接，已進行實機展示，涵蓋採用商用級調變解調器晶片的即時衛星間 (SAT-to-SAT) 移動性及跨廠商互通性，為新興的手機直連衛星市場樹立重要里程碑。

此項成果同時代表 n252 頻段在 NTN 系統中的公開驗證，該頻段預計將被次世代低地球軌道 (LEO) 衛星星座採用。

是德科技表示，可靠的全球連接性正成為消費者、車輛、物聯網裝置及關鍵通訊日益增長的需求。隨著營運商、裝置製造商與衛星供應商加速投資 NTN 技術，此項成就顯示手機直連衛星的覆蓋正取得關鍵進展。

隨著 n252 頻段加入先前 n255 與 n256 頻段的 NTN 驗證成果，所有主要 NR-NTN FR1 頻段現已完成端到端驗證。此頻段覆蓋的整合對調變解調器供應商、衛星營運商及裝置製造商至關重要，使其能全面評估跨頻段效能與移動性，為商用 NTN 服務做好準備。

是德科技 NTN 網路模擬解決方案可重現真實的多軌道 LEO 條件、SAT-to-SAT 移動性及端到端路由，同時在 NTN 鏈路上執行真實使用者應用程式。該系統結合三星晶片組，可驗證使用者效能、互通性及標準符合性，提供高保真測試環境以降低風險、加速試驗進程，並縮短 NR-NTN 解決方案預計於 2026 年擴大規模的上市時間。

本次展示整合三星次世代調變解調器晶片組與是德科技的 NTN 模擬產品組合，在完整系統中實現真實、標準化的 NTN 連接。該配置驗證了端到端鏈路效能、衛星間移動性以及多廠商互通性，這些均是大規模 NTN 部署的關鍵要求。