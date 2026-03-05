鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-06 04:00

在美以襲擊伊朗之際，全世界船隻大多遠遠望著荷姆茲海峽，不敢輕易靠近。印度新德里電視台（NDTV）周三（4 日）爆料，稱為感謝中國在衝突中的立場，伊朗表示僅允許中國船隻通海峽。

據《彭博》報導，周四凌晨一艘散貨船為安全通過海峽，船舶識別訊號中的目的地是「中國所有」（CHINA OWNER）。

伊朗伊斯蘭革命衛隊周四說，在荷姆茲海峽僅對美國、以色列、歐洲及其西方盟友船隻關閉。

航運數據公司 Kpler 的船舶追蹤數據顯示，這艘名為「鐵娘子號」（Iron Maiden）的散貨船周四凌晨將船舶識別訊號從「待命」（For Orders）改為「中國所有」（CHINA OWNER），同時沿阿曼海岸線突破航道。

「鐵娘子號」自去年 12 月以來一直在波斯灣活動，執行了多批貨物運輸任務。營運該船的興達航運（上海）有限公司發言人表示，不會就具體航運操作發表評論，尤其是在相關消息可能影響船員安全的情況下。

這艘船的登記船東 Mi-Das Line SA 也沒有公布聯繫方式，註冊地址與日本航運公司洞雲汽船有關聯。