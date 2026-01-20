鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-20 19:23

綜合外媒報導，美股周二 (20 日) 盤前大幅走弱，隨著投資人結束連假回到市場，集中反映美國總統川普針對格陵蘭議題再度拋出關稅威脅所引發的全球市場動盪。標普 500 與那斯達克 100 指數期貨雙雙跌至近一個月低點，道瓊期貨盤前一度預示將重挫逾 700 點，顯示市場風險趨避情緒迅速升溫。

美股期貨創近月低點 全球市場同步走弱

‌



在美國周一因馬丁路德金恩紀念日休市後，市場周二全面補跌。盤前交易顯示，標普 500 期貨下跌約 1.6%，那斯達克 100 期貨跌幅接近 2%，道瓊期貨同步走弱。投資人憂心地緣政治與貿易衝突再起，導致全球股市普遍承壓。

避險資產同步走高，金價盤中觸及歷史新高，白銀逼近紀錄水準；與此同時，美國公債遭到拋售，顯示資金配置出現明顯轉向。市場波動也明顯升高，被視為華爾街恐慌指標的 VIX 指數一度攀升至兩個月高點。

川普上周六在 Truth Social 發文表示，將自 2 月 1 日起，對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭與英國等國商品加徵 10% 進口關稅，並於 6 月 1 日提高至 25%，直至美國完成對格陵蘭的「完全與全面購買」。格陵蘭與丹麥政府隨後重申，該島並非出售標的。

市場人士警告，若相關緊張情勢未能降溫，恐對全球股市構成進一步壓力。

川普關稅言論持續發酵：歐洲反彈、市場聚焦後續風險

除格陵蘭議題外，川普周二再度升高對歐洲的貿易言論，威脅對法國葡萄酒與香檳課徵高達 200% 的關稅，並抨擊英國計畫將查戈斯群島主權移交給模里西斯，形容此舉為「極度愚蠢」，並再次以國安理由強調取得格陵蘭的重要性。

歐洲領袖已形容美方最新關稅威脅「不可接受」，並傳出歐盟正評估反制措施，包括動用被視為最強經濟反制工具的「反脅迫機制」。相關消息拖累歐洲汽車與精品類股表現，但部分國防股則出現上漲。

德意志銀行指出，由於美國市場周一休市，投資人直到周二才全面消化關稅升級的衝擊，未來若言辭持續升高，市場波動恐進一步擴大。不過，也有市場人士認為，若股市因關稅疑慮拉回，反而可能為投資人提供逢低布局的機會。