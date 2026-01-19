search icon



《大賣空》原型貝瑞警告AI泡沫將破裂「科技業恐迎長期低迷」！再點名輝達、Palantir

鉅亨網編譯莊閔棻

電影《大賣空》原型、投資人貝瑞（Michael Burry），近日在 Substack 的一場書面討論中，對當前火熱的人工智慧（AI）投資熱潮發出強烈警告，直指市場正走向一場規模龐大的 AI 泡沫，並預測科技產業恐迎來「非常漫長的低迷期」。

cover image of news article
《大賣空》原型貝瑞警告AI泡沫將破裂「科技業恐迎長期低迷」 。（圖：Shutterstock）

根據《Business Insider》報導，貝瑞在近日在與 Anthropic 共同創辦人 Jack Clark 以及 Podcast 主持人 Dwarkesh Patel 的書面辯論中，將矛頭直指當前的科技熱潮。


貝瑞警告，所謂的「超大規模雲端業者」，包括微軟 (MSFT-US) 與 Alphabet(GOOGL-US) ，正把巨額資金浪費在微晶片與資料中心上，而這些設施很快就會過時，只是為了支撐像聊天機器人這類終將商品化的 AI 工具。

他並以 1960 年代曾短暫由巴菲特持有的巴爾的摩百貨公司 Hochschild-Kohn 作為對照寫道：「當街對面的百貨公司裝設了手扶梯，他（巴菲特）也不得不跟進。」

他直言：「結果是這項昂貴的投資並未讓任何一方受益，既沒有帶來可持續的利潤提升，也沒有降低成本，雙方最終仍停留在完全相同的起點。而多數 AI 的導入，最終都會是這樣的結果。」

貝瑞形容，這正是多數 AI 投資的寫照，也是「為什麼投入數兆美元、卻看不到明確如何被實體經濟吸收與運用的支出令人如此憂心。」

他認為，多數企業不會因此受益，因為它們的競爭對手也會獲得同等程度的好處，結果是誰也無法藉此建立競爭優勢。

回顧過往資本支出熱潮的歷史經驗，他認為，市場可能已經走過「持續擴建就能回饋投資人的階段」，接下來將進入成本浮現、營收不足的時期。

展望未來，貝瑞預測科技產業的就業人數「將會下降，或頂多不會明顯增加，因為我認為我們正走向一段非常漫長的低迷期。」

貝瑞再度點名輝達與帕蘭提爾科技

與此同時，貝瑞也再度點名 AI 產業的兩大「門面股」輝達 (NVDA-US) 與帕蘭提爾科技 (PLTR-US) ，直言市場對它們的期待「大錯特錯」。

他認為，這兩家公司之所以成功，某種程度上只是「運氣很好」，因為原有產品剛好適用於 AI 浪潮初期的需求。

貝瑞甚至形容：「輝達是一種高耗能、並不乾淨的權宜之計，只是在競爭對手以截然不同的做法進場之前，暫時撐住局面而已。」

對於帕蘭提爾科技，他則批評執行長 Alex Karp 因不滿他放空股票而公開反擊，反而顯示「缺乏信心」，並認為該公司正靠強力行銷撐場面，「但這股熱度終究會退去」。

帕蘭提爾科技和輝達對此仍尚未回覆。

AI 熱潮中的三大意外

與此同時，貝瑞也分享了 AI 熱潮中令他感到驚訝的三件事。

第一，是 Google「自己搞砸了，反而替資源與優勢遠不如它的競爭對手打開了機會之窗」。

他直言，看到 Google 在 AI 領域追趕一家新創公司，「實在令人難以置信」。

第二個意外，是 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT，引爆了一場「數兆美元等級的基礎建設競賽」。

他形容道：「就好像有人做出了一個機器人原型，結果全世界的企業都開始為『機器人未來』大舉投資。」

第三，則是輝達至今仍能維持主導地位，這與他原本預期更省電晶片早該崛起的情況並不相符。

貝瑞：AI 不一定保護藍領，也可能讓人變笨

談到 AI 對現實世界的影響，貝瑞也質疑技職類工作是否真的是「不受 AI 影響的安全選擇」。

他舉例說，如果自己身為中產階級，卻面臨一次要價 800 美元的水電或電工維修費，他「可能乾脆用（Anthropic 的 AI 聊天機器人） Claude 來解決」。

他補充道：「我很喜歡只要拍張照片，就能搞清楚所有該怎麼修。」

不過，貝瑞也提出了 AI 聊天機器人可能會「讓人變笨」的觀點，例如醫師若過度依賴這類工具，可能逐漸遺忘自身的專業醫學知識。


