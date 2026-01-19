《大賣空》原型貝瑞警告AI泡沫將破裂「科技業恐迎長期低迷」！再點名輝達、Palantir

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-19 06:00

電影《大賣空》原型、投資人貝瑞（Michael Burry），近日在 Substack 的一場書面討論中，對當前火熱的人工智慧（AI）投資熱潮發出強烈警告，直指市場正走向一場規模龐大的 AI 泡沫，並預測科技產業恐迎來「非常漫長的低迷期」。

《大賣空》原型貝瑞警告AI泡沫將破裂「科技業恐迎長期低迷」 。（圖：Shutterstock）

根據《Business Insider》報導，貝瑞在近日在與 Anthropic 共同創辦人 Jack Clark 以及 Podcast 主持人 Dwarkesh Patel 的書面辯論中，將矛頭直指當前的科技熱潮。

‌



他並以 1960 年代曾短暫由巴菲特持有的巴爾的摩百貨公司 Hochschild-Kohn 作為對照寫道：「當街對面的百貨公司裝設了手扶梯，他（巴菲特）也不得不跟進。」

他直言：「結果是這項昂貴的投資並未讓任何一方受益，既沒有帶來可持續的利潤提升，也沒有降低成本，雙方最終仍停留在完全相同的起點。而多數 AI 的導入，最終都會是這樣的結果。」

貝瑞形容，這正是多數 AI 投資的寫照，也是「為什麼投入數兆美元、卻看不到明確如何被實體經濟吸收與運用的支出令人如此憂心。」

他認為，多數企業不會因此受益，因為它們的競爭對手也會獲得同等程度的好處，結果是誰也無法藉此建立競爭優勢。

回顧過往資本支出熱潮的歷史經驗，他認為，市場可能已經走過「持續擴建就能回饋投資人的階段」，接下來將進入成本浮現、營收不足的時期。

展望未來，貝瑞預測科技產業的就業人數「將會下降，或頂多不會明顯增加，因為我認為我們正走向一段非常漫長的低迷期。」

貝瑞再度點名輝達與帕蘭提爾科技

他認為，這兩家公司之所以成功，某種程度上只是「運氣很好」，因為原有產品剛好適用於 AI 浪潮初期的需求。

貝瑞甚至形容：「輝達是一種高耗能、並不乾淨的權宜之計，只是在競爭對手以截然不同的做法進場之前，暫時撐住局面而已。」

對於帕蘭提爾科技，他則批評執行長 Alex Karp 因不滿他放空股票而公開反擊，反而顯示「缺乏信心」，並認為該公司正靠強力行銷撐場面，「但這股熱度終究會退去」。

帕蘭提爾科技和輝達對此仍尚未回覆。

AI 熱潮中的三大意外

與此同時，貝瑞也分享了 AI 熱潮中令他感到驚訝的三件事。

第一，是 Google「自己搞砸了，反而替資源與優勢遠不如它的競爭對手打開了機會之窗」。

他直言，看到 Google 在 AI 領域追趕一家新創公司，「實在令人難以置信」。

第二個意外，是 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT，引爆了一場「數兆美元等級的基礎建設競賽」。

他形容道：「就好像有人做出了一個機器人原型，結果全世界的企業都開始為『機器人未來』大舉投資。」

第三，則是輝達至今仍能維持主導地位，這與他原本預期更省電晶片早該崛起的情況並不相符。

貝瑞：AI 不一定保護藍領，也可能讓人變笨

談到 AI 對現實世界的影響，貝瑞也質疑技職類工作是否真的是「不受 AI 影響的安全選擇」。

他舉例說，如果自己身為中產階級，卻面臨一次要價 800 美元的水電或電工維修費，他「可能乾脆用（Anthropic 的 AI 聊天機器人） Claude 來解決」。

他補充道：「我很喜歡只要拍張照片，就能搞清楚所有該怎麼修。」