鉅亨網編輯林羿君 2026-01-19 08:20

新的一年原本被寄望能為長期承壓的軟體股帶來轉機，然而實際情況卻恰恰相反，該族群正寫下多年來最差的開年表現。

新創公司 Anthropic 於 12 日發布全新的 AI 工具，再度引發市場對軟體業恐遭顛覆的恐懼，這股情緒早在 2025 年便已重壓軟體廠商。TurboTax 母公司直覺 (INTU-US) 上週重挫 16%，創下 2022 年以來最差表現；而繪圖軟體巨擘 Adobe(ADBE-US) 以及客戶關係管理軟體龍頭 Salesforce(CRM-US) ，雙雙慘跌超過 11%。

整體而言，摩根士丹利追蹤的一籃子軟體即服務（SaaS）股票，今年以來已下跌 15%，在 2025 年下跌 11% 之後持續走弱。根據彭博彙整的數據，這是自 2022 年以來最差的年度開局。

管理 79 億美元資產的 Osterweis Capital Management 投資組合經理 Bryan Wong 表示，Anthropic 帶來的消息突顯了預測未來增長前景的難度，變化速度之快，幾乎是他記憶中前所未見，也使得不確定性同樣達到前所未有的程度。

根據 Anthropic 說法，其以「研究預覽」形式推出的 Claude Cowork 服務，能夠從螢幕截圖製作試算表，或是依據零散筆記產出報告草稿，該工具大多是在人工智慧協助下快速開發完成。

儘管這項工具尚未經市場驗證，但它正是投資人長期擔憂的那類能力，並進一步強化了市場中日益根深蒂固的看空部位。瑞穗證券科技產業專家 Jordan Klein 指出，這類發展正加深市場的悲觀情緒。

Klein 在 14 日致客戶的報告中寫道：「許多買方投資人認為，無論軟體股變得多便宜或跌幅多深，都沒有持有的理由。他們假設目前完全沒有促使估值調升（Re-rate）的催化劑。」

近期這波拋售進一步擴大了軟體公司與科技產業其他領域之間早已顯著的表現落差。新興 AI 服務帶來的競爭焦慮，已蓋過高獲利率與經常性收入等特質，而這些特質過去多年來正是專業投資人看好該族群的主因。

在那斯達克 100 指數逼近歷史新高之際，ServiceNow(NOW-US) 等公司股價卻處於多年低點。其中一個問題在於，多數軟體業者在自家 AI 產品上的進展仍有限。

Salesforce 雖然大力宣傳其 Agentforce 產品的採用情況，但對營收的實質拉動仍不明顯；Adobe 則已在影像與影片編輯軟體中導入生成式 AI 功能，但在去年 12 月公布的最新一季財報中，並未更新部分與 AI 相關的指標。

Osterweis Capital Management 的 Wong 表示，既有業者在通路與資料等方面仍具優勢，但若股價要出現反彈，仍須展現成長動能的加速，而這在短期內看來並不容易。

根據彭博智庫彙整的數據，標普 500 指數中軟體與服務公司的獲利成長，預估將在 2026 年放緩至 14%，低於 2025 年約 19% 的成長幅度；相較之下，科技產業其他領域的基本面仍顯得更為亮眼。

彭博智庫預估，半導體相關股票 2025 年的獲利成長率將接近 45%，並在 2026 年進一步加速至 59%。

另一方面，軟體公司的估值仍持續下修。摩根士丹利追蹤的該籃子股票，目前以未來 12 個月預估獲利計算的本益比約為 18 倍，創下歷史新低，也遠低於過去十年超過 55 倍的平均水準。

Wong 指出，軟體公司過去之所以能享有高估值倍數，是因其訂閱制商業模式帶來可預期、可長期外推的經常性收入；然而，當這些公司面臨全天候運作、能迅速完成任務的 AI 代理競爭時，市場很難判斷合理的估值水準應落在何處。