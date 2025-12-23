鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-23 08:40

根據《Business Insider》報導，貝瑞近日在社群平台 X（前推特）上，公開認同其他用戶對輝達的批評。

‌



該名用戶形容輝達是「AI 社區的惡霸」，並指控其壓制任何「暗示降低 GPU 需求」的論述空間。

對此，貝瑞回覆表示：「完全正確，而且令人遺憾。」

貝瑞隨後在週末的另一則貼文中分享一張圖表，指出中國的發電能力已超過美國兩倍，且能源與電力基礎建設的擴張速度明顯快於美國。

他認為，輝達將 AI 創新簡化為「如何為更大、更熱的晶片供電與散熱」，但在電力資源結構性落後的情況下，美國企業正「把資本投入一場注定處於劣勢的競賽中」。

貝瑞主張，美國不應一味追求效能更高、功耗更大的晶片，而應將研發重心轉向效率更高的 AI 專用 ASIC（應用專用積體電路）。這類晶片針對特定 AI 任務設計，能以更低能耗完成高速運算。

不過，他也坦言，輝達透過與多家 AI 產業關鍵玩家的深度合作，已對整體技術發展形成「近乎死亡式的掌控」。

截至目前，輝達並未回應《Business Insider》對貝瑞相關言論的置評請求。

輝達股價暴漲成市場焦點

自 2023 年初以來，輝達股價已暴漲超過 12 倍，市值攀升至約 4.4 兆美元，成為全球市值最高的上市公司之一。

財報顯示，輝達今年前九個月營收約 1,480 億美元，淨利達 770 億美元。

執行長黃仁勳在第三季財報中指出：「Blackwell 架構產品銷售表現遠超預期，雲端 GPU 幾乎全數售罄。」

以成功放空美國房市泡沫、並被改編為電影《大賣空》而聞名的貝瑞，最近已從避險基金經理人轉向經營 Substack，持續對市場提出逆向觀點。

他多次警告，輝達與多家 AI 公司正共同推升一場「歷史級科技泡沫」，並指控部分客戶誇大晶片使用年限，以延後折舊、美化短期財報表現。

先前，輝達曾透過一份內部備忘錄回應貝瑞的質疑，該文件隨後外流至華爾街分析師圈。貝瑞反擊稱，該文件「漏洞百出」，並表示自己仍堅持原先的分析。

他在 Substack 回覆讀者時也坦言，輝達「已經成為過度被聚焦的對象」。雖然輝達的回應確實促使他進行更深入研究，但對他而言，這仍僅是一筆「相對較小的放空部位」。