鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-12 07:00

《大賣空》原型之一摩西（Danny Moses）認為，投資人需要密切關注預測市場，因為這可能會帶來一些投資上的洞悉和機會。

根據《Business Insider》報導，現今的賭注已經不限於運動或天氣，連虛擬貨幣價格甚至 Labubu 的價值都能下注。

而像 Polymarket 和 Kalshi 這類市場預測平台，為投資者提供了一種新的市場工具，也帶來了全新的投資思維。

摩西認為，這些預測市場對投資者來說，具有實際的參考價值，能幫助他們更好地掌握市場動向。

摩西曾是 2008 年金融危機前押注美國房市崩盤的投資人之一，他對預測市場的興起並不感到意外，並認為投資者需要密切關注這些市場，以保持領先優勢。

他指出：「我認為瀏覽所有預測市場，特別是與經濟和商業相關的市場，是件好事，因為這會讓你思考一些可能之前忽略的事情。」

儘管因為《大賣空》而成名，摩西如今並不太專注於做空的機會，但他認為，預測市場可以為看多和看空的投資者提供有價值的資訊。

摩西舉例指出，熱門金融科技公司索菲科技 (SOFI-US) 最近在預測市場上被標註有 38% 的機率在 2026 年被納入基準指數，就可能成為該股票的潛在催化因素。過去一年該股股價已上漲 93%。

他表示：「如果你做空 SoFi，但沒有考慮到它可能被納入標普 500 指數，就像我們最近看到 Carvana 發生的情況，那就是你需要注意的事情。」

摩西還認為，某些情況下，預測市場提供的風險報酬比傳統衍生工具更具吸引力。

他以加密貨幣為例：「比特幣在 2026 年第一季會不會跌破 7 萬美元呢？如果我持有比特幣，這就是（預測市場）一種成本更低的下注方式。」

摩西指出：「假設機率是 8%，也就是賠率大約是 12 比 1，我可能能獲得更好的市場回報，我會選擇下注，而不是買加密貨幣的認沽期權。」

在他看來，預測市場仍處於初期階段。隨著其作為對沖傳統投資以及評估可能影響市場事件的工具的價值逐漸提升，預測市場的實用性將會增強。

摩西表示，隨著預測市場規模擴大，會有更多知名的參與者加入。