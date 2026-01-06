鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-06 08:19

以電影《大賣空》聞名的投資人貝瑞（Michael Burry），多年來對委內瑞拉石油的低調布局，近期再度成為市場焦點。隨著美國可能進一步介入、推動委內瑞拉石油產業復甦，貝瑞認為，這項圍繞原油的長線投資正變得越來越具吸引力。

《大賣空》貝瑞看好委內瑞拉石油轉機！點名「這些」煉油商為最大贏家。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，貝瑞於週一（5 日）在 Substack 發布的部落格文章中指出，他自 2020 年起便持有美國煉油商瓦萊羅能源 (VLO-US) 的股票，並在近期地緣政治與能源局勢出現變化後，更加堅定長期持有的投資立場。

‌



貝瑞分析指出，美國墨西哥灣沿岸的多數煉油廠，原本就是為了處理委內瑞拉的重質原油而設計，但在原油供應受限的情況下，這些煉油廠多年來只能使用並非最佳的替代原料運轉。

他表示，若委內瑞拉原油逐步回流，將有助於改善煉油結構，並隨時間，提升航空燃油、瀝青與柴油等成品油的利潤空間。

貝瑞在文中直言：「我自 2020 年起持有瓦萊羅的股票，而在這個週末發生的事件之後，我更加堅定要長期持有它。」

貝瑞發表上述言論之際，正值美國總統川普在推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）、公開呼籲美國石油公司投資委內瑞拉之際。

作為石油輸出國組織（OPEC）的創始成員之一，委內瑞拉擁有全球規模最大的已探明原油儲量。不過，其原油屬於高硫、高黏度的重質原油，全球能夠有效處理這類石油的煉油廠並不多。

在此背景下，具備重油處理能力的瓦萊羅因而脫穎而出。貝瑞同時指出，即使委內瑞拉原油只是逐步回流，PBF Energy(PBF-US) 與 HF Sinclair (DINO-US) 等中小型煉油商，也可能成為間接受益者。

不過，他也提醒，委內瑞拉原油出口若要出現實質性復甦，仍可能需要數年時間。

多名華爾街分析師亦持相同觀點，認為一旦委內瑞拉原油供應回升，瓦萊羅將是最大受益者之一。該公司股價於週一大漲約 10%。

貝瑞進一步指出，相關投資機會不僅限於煉油產業本身。由於委內瑞拉石油基礎設施在數十年投資不足下嚴重老化，未來若啟動大規模修復與重建，將為美國油田服務公司帶來可觀商機。

他補充表示，若美國真的如部分觀點所言，開始實質主導委內瑞拉，這些能源巨頭或許很快就能看到某種程度的轉機。

貝瑞強調：「我持有哈里伯頓，也可能會再買進更多股票或長期股權預測證券（LEAPs）。」