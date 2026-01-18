鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-18 21:00

在人工智慧（AI）資料中心建設浪潮席捲全球之際，華爾街多位資深併購交易人士指出，清潔能源項目正站上新一輪重估起點。

隨著 AI 帶動對綠色電力的需求急遽升溫，兼具成本與能源效率優勢的可再生能源資產，正重新成為全球併購市場上最受矚目的交易標的。

摩根大通 (JPM-US) 、Brookfield Asset Management (BAM-US) 與 Nuveen Infrastructure 的多位併購主管認為，OpenAI 與甲骨文 (ORCL-US) 主導的「星際之門」等超大型 AI 資料中心計畫，加上工業領域對可再生能源的支持，正為清潔能源項目創造嶄新的需求前景。

同時，能源政策、關稅與基準利率的不確定性，相較一年前已有明顯緩解，可能出現新一波大型專案級交易。

過去一年，清潔能源資產持有者普遍難以順利出售項目，並被迫下修價格預期；然而，掌握龐大資金、負責 AI 基礎設施建設的買方，則愈來愈願意為大規模、穩定的清潔能源發電能力支付溢價。

數據顯示，去年太陽能、風能與儲能資產的併購交易規模降至 2017 年以來新低。

摩根大通亞太區能源轉型與自然資源主管 Greg Zdun 指出，隨著需求成長與賣方估值趨於務實，預期 2026 年可再生能源併購案數量將明顯回升。

值得注意的是，可再生能源產業幾乎錯過 2025 年全球併購高峰。當年全球併購總額超過 4.5 兆美元，創下歷史第二高紀錄。

根據彭博新能源財經（BloombergNEF）統計，去年在太陽能、風能與大型儲能領域完成的單項資產或資產組合收購，總發電能力僅約 55.3GW，為 2017 年以來最低；公司層級的可再生能源交易價值，也降至 2020 年以來低點。

Nuveen Infrastructure 清潔能源全球項目負責人 Joost Bergsma 表示，該公司幾年前嘗試退出部分歐洲基金資產時，市場反應冷淡，並非資產基本面不佳，而是投資人選擇觀望。

不過，他指出目前已開始看到市場信心回流，Nuveen 正就歐洲一項大型風電資產洽談潛在交易。

去年，在美國總統川普貿易政策影響下，清潔能源相關政策的不確定性升高，再加上全球金融市場劇烈震盪，使得整體私募股權市場的資金退出步調明顯放慢。

彭博新能源財經的統計亦顯示，2025 年可再生能源企業相關交易的平均溢價已下滑至約 12%，與前一年高達 46% 的水準相比，落差相當明顯。

隨著 AI 資料中心進入前所未見的擴張階段，其用電需求正日益與可再生能源發電與並網能力緊密結合。

以 Alphabet(GOOGL-US) 收購 Intersect 為例，其核心邏輯在於將資料中心建設與電力基礎設施（包含再生能源與儲能）整合，透過先行鎖定穩定電源，再引入大型用戶的產業模式，凸顯清潔能源在 AI 時代的戰略價值。

此類交易也向投資市場清楚傳達，具備發電端資產、並網容量與長期合約的清潔能源項目正變得愈發稀缺。

在美國，AI 模型訓練與推理所帶來的龐大用電需求，加上全球暖化趨勢下日益嚴格的減碳壓力，正促使主導 AI 資料中心建設的科技巨頭，加快全面轉向成本更低、效率更高且符合低碳目標的能源方案。

清潔能源長期趨勢確立，投資資金重新回流

國際能源署（IEA）預測，至 2035 年，清潔能源中的可再生能源在全球電力結構中的成長速度將全面超越其他主要發電來源，其中尤以太陽能最為突出。

這波擴張動能，主要來自 AI 資料中心迅速增加的用電需求，以及電動車與空調設備普及所帶動的整體電力消耗，全球用電需求預期至少將增加 40%。

資本市場亦開始反映這一趨勢。標普全球清潔能源轉型指數（S&P Global Clean Energy Transition Index）今年以來已上漲近 6%，延續 2025 年高達 50% 的強勁表現。

摩根大通能源轉型與自然資源主管 Greg Zdun 指出，隨著包含清潔能源在內的整體電力需求成長速度可能超出原先預期，市場不排除出現供給吃緊的情況，進而推升優質清潔能源開發資產的溢價空間。

從投資角度來看，Brookfield 亞太區可再生能源與能源轉型負責人 Daniel Cheng 認為，對多數投資人而言，已投入營運、且擁有穩定承購客戶的大型項目，吸引力明顯高於仍在開發階段的計畫，後者往往面臨更高的建置風險與技術挑戰。

Cheng 進一步指出，這代表市場正逐步成熟，投資人將更容易找到具備長期合約、現金流可預期的清潔能源營運資產。

數據顯示，Brookfield 去年為其全球能源轉型策略募得約 200 億美元資金，並於 11 月完成對 Alba Renewables Pte 的收購，正式切入菲律賓與泰國市場，同時在越南擴建大型風電項目，標誌著該集團首次在這三個國家進行大規模可再生能源投資。

「AI 的盡頭是電力」，清潔能源迎來新成長週期

儘管川普政府對可再生能源態度保留，資本市場卻持續押注清潔能源的長期成長潛力。

投資人普遍認為，在 AI 帶動下，全新的能源成長週期已正式展開，而具備「零碳排、長期合約、成本效益高」特性的綠電，將成為未來全球能源體系的核心支柱。

相較之下，煤炭與石油等傳統能源不僅與各國減碳目標背道而馳，也終將面臨資源枯竭的結構性限制。

市場表現已反映這一趨勢。安碩全球清潔能源 ETF(ICLN-US) 在 2025 年全年漲幅高達 47%，主要受美國清潔能源與再生能源基礎設施龍頭布魯姆能源 (BE-US) 與第一太陽能 (FSLR-US) 股價大幅上揚所帶動，其中布魯姆能源年度漲幅更接近 300%，成為資金追逐的焦點。

從產業本質來看，全球 AI 競賽實際上是一場算力基礎設施的競爭，而支撐龐大 AI GPU 與 AI ASIC 叢集運作的關鍵，正是穩定且充足的電力供應。

也因此，AI 資料中心的用電需求正以空前速度攀升，AI 被市場形容為「吞電怪獸」並非誇飾。

隨著高耗能資料中心規模隨算力需求呈指數型成長，「AI 的終點是電力」逐漸成為華爾街的主流觀點。

高盛 (GS-US) 近期在研究報告中，將全球資料中心至 2030 年的用電需求成長預測上修至較 2023 年增加 175%，高於先前估計的 165%，等同於全球電力系統須額外承擔一個「前十大用電國家」的負荷。

在高盛的策略分析師團隊認為，AI 大型語言模型的盡頭就是電力。該機構強調，堪稱「吞電巨獸」的 AI 將帶來史無前例的全球範圍電力「超級需求週期」與電力股「超級牛市」。

瑞銀（UBS）分析師亦在最新報告中指出，美國公用事業級太陽能項目的需求已開始超越供給，部分動能正來自以「100% 清潔能源」為目標的大型 AI 資料中心建設潮。

這不僅為美國太陽能產業的出貨成長提供明確上行空間，也大幅提升需求能見度。此外，在關稅政策保護下，美國本土太陽能設備供應商整體處於相對有利的位置。

摩根士丹利則指出，2024 年新增的多數可再生能源專案，其整體成本已低於同類型化石燃料方案，特別是太陽能與陸上風電的平均度電成本仍持續下降。

隨著 AI 推升全球資料中心用電需求，成本更具優勢的再生能源自然成為優先配置選項。