2026-01-17

綜合外媒周五 (16 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 負責監管事務的副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，在就業市場仍顯脆弱、且存在進一步轉弱風險的情況下，聯準會應隨時準備再次調降利率。她指出，除非勞動市場出現「明確且持續的改善」，否則貨幣政策應朝更接近中性水準調整，並避免過早釋出暫停降息的訊號。

降息還沒完？Fed理事鮑曼籲別太快停手(圖：REUTERS/TPG)

鮑曼周五在麻州福克斯堡出席新英格蘭經濟論壇時發表談話表示，目前貨幣政策仍屬「溫和偏緊縮」，在決策上應維持前瞻性，並廣泛參考就業、通膨、金融市場與企業實際回饋。她也強調，貨幣政策並非預設路徑，聯準會必須保持彈性，以因應情勢快速變化。

就業市場轉趨脆弱 鮑曼籲勿過早釋出暫停訊號

鮑曼指出，儘管美國就業市場目前仍接近充分就業，但結構已變得「愈來愈脆弱」，未來幾個月存在進一步惡化的可能性。她警告，若聯準會在未確認條件改變的情況下，過早暗示政策將按兵不動，恐傳達出對勞動市場風險反應不足的錯誤訊號。

她表示，在基準情境下，經濟活動可望維持穩健成長，就業市場最終將在政策限制性逐步下降後回到穩定狀態；但政策制定仍須關注下行風險，並在必要時預先支撐就業市場。

鮑曼同時提到，通膨壓力正逐步緩解，貿易關稅對物價的影響已有減弱跡象，基礎通膨水準接近聯準會 2% 的目標。在通膨與就業兩大政策使命之間，目前風險分布並不對稱，就業市場面臨的潛在壓力相對更值得留意。

多數官員暫不急於行動 市場等待更多數據

在政策路徑方面，聯準會於 2025 年下半年三度降息，累計調降基準利率 75 個基點，將利率區間降至 3.50% 至 3.75%，以支撐轉弱的就業市場，同時維持對仍偏高通膨的約束力。根據去年 12 月會議釋出的預測，官員當時僅預期 2026 年再降息一次、幅度為 25 個基點。

進入 2026 年後，多位聯準會官員已表態暫不急於行動，強調需取得更多就業與通膨數據，確認物價壓力持續降溫。市場普遍預期，聯準會在 1 月 27 日至 28 日的政策會議上，將維持利率不變。

最新數據顯示，美國去年 12 月新增就業人數低於預期，延續全年招聘趨緩的趨勢，不過失業率小幅降至 4.4%，顯示勞動市場尚未出現明顯失速。

在金融市場方面，鮑曼也提醒潛在風險。她指出，部分股價水準「可能已顯吃緊」，並對 AI 投資報酬若不如預期，可能引發股市出現劇烈修正表達關切。