鉅亨網編譯段智恆 2026-01-16 23:30

白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 周五 (16 日) 淡化外界對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 遭聯邦刑事調查的關注，表示他預期這起事件「應該沒什麼好看的」，相關疑慮最終將獲得澄清。

川普政府已對鮑爾展開刑事調查，焦點在於聯準會總部兩棟歷史建築翻修工程出現成本超支，該項工程總金額約 25 億美元。鮑爾於上周日對外揭露此一調查，並否認有任何不當行為，強調這項前所未見的舉動，實際上是以工程問題為藉口，對他在利率政策上未配合川普長期要求大幅降息施壓。

身兼國家經濟委員會主任、且被視為潛在接班人選之一的哈塞特，在接受《福斯商業新聞網》採訪時表示，他希望聯準會能更早、更透明地對外說明建築翻修工程的成本問題。

哈塞特指出，他認為鮑爾是一個正直的人，並不預期調查會有重大發現；工程成本超支，很可能與石綿處理等不可預期的施工因素有關。不過，他也坦言，聯準會在資訊揭露上仍有改善空間。

這項調查引發多方批評，包括海外經濟官員、投資人，以及來自美國兩黨的前政府官員，認為此舉可能將高度敏感的貨幣政策政治化。甚至在川普所屬的共和黨內部，也有多名國會議員對調查表達疑慮。

鮑爾的聯準會主席任期將於 5 月屆滿，川普目前尚未宣布接班人選。外界普遍認為，相關調查與人事布局，可能牽動聯準會未來的政策獨立性。