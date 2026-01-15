鉅亨網編譯段智恆 2026-01-15 20:00

《路透》周四 (15 日) 報導，航運巨擘馬士基 (Maersk) 表示，將恢復旗下 MECL 航線經由紅海與蘇伊士運河航行，該航線連結中東與印度，並通往美國東岸。馬士基指出，此舉屬於分階段調整船隊布局的一環，並已決定讓 MECL 航線全面回歸跨蘇伊士運河航行。

繞路兩年終於回頭！馬士基MECL航線重返蘇伊士(圖：REUTERS/TPG)

馬士基在聲明中表示，公司已做出結構性決定，未來所有 MECL 航線航次都將重新採用經蘇伊士運河的路線，顯示公司正逐步推動船隊重返該重要航道。這也是紅海局勢改善後，主要航運公司評估恢復通行的最新動向之一。

自兩年多前葉門「青年運動組織」(Houthi) 以聲援加薩巴勒斯坦人為由，在紅海對商船發動攻擊以來，全球多數航運公司被迫改道非洲好望角，避開紅海與蘇伊士運河，對亞洲與歐洲之間的航運效率與成本造成重大影響。

馬士基本周一表示，旗下已有一艘船舶測試通行該航道，隨著加薩地區停火協議生效，市場對紅海航運逐步恢復正常燃起希望。根據公司說法，MECL 航線的調整將自 1 月 26 日自阿曼薩拉拉港出發的航次正式生效。

根據克拉克森研究 (Clarksons Research) 資料，蘇伊士運河是連結歐洲與亞洲最快的海上航道，在青年運動組織攻擊發生前，約占全球海運貿易量的 10%。去年 10 月起實施的加薩停火協議，為紅海航運重返常態帶來契機。