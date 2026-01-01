鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-13 03:00

《華爾街日報》(WSJ) 記者、有「聯準會傳聲筒」之稱的 Nick Timiraos 指出，多年來，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾面對川普對利率政策的公開批評，始終選擇克制、避免正面衝突；但這種策略，如今已經改變。

在收到美國司法部大陪審團傳票後，鮑爾罕見透過影片公開發聲，直指刑事調查是政治施壓手段，形同對 Fed 獨立性發動正面挑戰，也標誌著他與白宮關係的重大轉折。

‌



多年克制策略告終 鮑爾選擇公開攤牌

知情人士透露，鮑爾上周五收到與聯準會總部整修案相關的傳票後，整個週末都與顧問團隊密切商議對策。不同於過往選擇低調回應或迴避爭議，鮑爾最終決定在周日晚間發布一段僅兩分鐘、卻語氣強烈的影片聲明。

在影片中，鮑爾直言，對現任 Fed 主席展開刑事調查「前所未見」，並明確指出，這並非單純的法律問題，而是試圖透過司法威脅，迫使 Fed 在利率決策上屈從於政治偏好。他強調，若利率政策不再依據經濟數據與專業判斷，而是受到政治恐嚇左右，將嚴重損害美國的經濟制度。

調查成為轉折點 Fed 獨立性被推向檯面

這起調查聚焦於鮑爾去年 6 月赴國會作證時，針對聯準會總部歷史建築整修案的說明。白宮官員質疑，相關工程成本高達 25 億美元，鮑爾可能在預算與程序問題上誤導國會。不過，鮑爾反駁，整修爭議只是藉口，真正的目標是 Fed 在利率政策上的自主性。

分析指出，鮑爾選擇公開揭露調查本身，就是要避免政治壓力在私下發酵。他認為，對市場與投資人而言，現任 Fed 主席面臨刑事威脅，本身就是攸關貨幣政策走向的重要資訊，不該被隱匿。

白宮否認施壓 市場卻已出現不安反應

川普在接受《NBC》訪問時表示，他並不知情司法部的傳票，也否認調查與利率分歧有關，僅重申「利率過高本身就是對鮑爾的壓力」。司法部則未證實調查細節，僅表示會優先調查任何可能濫用納稅人資金的行為。

然而，市場顯然不願輕忽這場衝突。鮑爾發聲後，美股期貨走低，資金湧向避險資產，金價創下歷史新高，美元走弱，長天期美債殖利率上揚，反映投資人對央行抗通膨能力的疑慮。

影響不只在當下 下一任 Fed 主席承壓

鮑爾的主席任期將於 5 月中旬屆滿，川普即將提名繼任人選。多名市場人士憂心，若未來 Fed 主席必須承擔「違背總統意志就可能遭調查」的風險，央行獨立性將名存實亡。