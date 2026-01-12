鉅亨網編譯段智恆 2026-01-12 23:10

《彭博》周一 (12 日) 報導，摩根大通證券 (JPMorgan Securities) 交易部指出，川普政府近期對聯準會 (Fed) 獨立性的最新施壓行動，已成為美股短線表現的一大不確定因素，交易團隊對美股後市轉趨謹慎。

在市場得知聯準會 (Fed) 面臨刑事調查後，美國金融市場周日 (11 日) 晚間出現明顯震盪，股市期貨與美元同步走弱，資金轉向黃金等避險資產。至紐約時間周一上午 9 時，標普 500 指數期貨下跌約 0.6%。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，Fed 已收到與其針對總部整修工程向國會作證相關的傳票。近月來，包括美國總統川普、財政部長貝森特 (Scott Bessent)，以及被視為 Fed 主席潛在人選之一的哈塞特(Kevin Hassett) 在內，多名政府官員公開呼籲大幅降息，對向來以政治中立著稱的聯準會形成高度政治壓力。

摩根大通全球市場情報主管泰勒 (Andrew Tyler) 指出，儘管總體經濟與企業基本面仍支撐策略上偏多的立場，但 Fed 獨立性所面臨的風險，已在短期內形成市場上方壓力，導致交易部對近期美股表現保持審慎態度。

泰勒表示，圍繞 Fed 獨立性的爭議，可能使美國股市在短線內相對其他市場表現落後。不過，他也指出，若川普政府對削弱 Fed 獨立性的行動出現降溫，反而可能為市場帶來短線布局機會，目前仍不清楚司法部是否能成功推動起訴。

川普政府先前已試圖解除 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 的職務，為川普任命的人選騰出空間，相關行動的合法性，預計將於本月稍晚由最高法院進行審理。鮑爾則於周日晚間指出，刑事起訴威脅的根源，在於白宮與 Fed 之間對貨幣政策方向的歧見。