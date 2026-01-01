鉅亨網編譯段智恆 2026-01-13 00:00

《彭博》周一 (12 日) 報導，歐洲信用評等機構 Scope Ratings 表示，川普政府近期對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發動的刑事調查，進一步削弱 Fed 的制度獨立性，也將使下一任 Fed 主席更難在既有框架下執行貨幣政策。

Fed獨立性動搖 連歐洲信評機構都看不下去(圖：REUTERS/TPG)

Scope 周一發布聲明指出，這起針對鮑爾的刑事調查，是該機構去年調降美國主權信用評等時所關注政策風險的延續案例。Scope 去年 10 月將美國評等降至 AA-，與法國同一等級，主要理由之一正是制度治理風險上升。

Scope 主權與公共部門執行董事席佛特 (Eiko Sievert) 表示，這次法律行動進一步加劇行政部門對 Fed 獨立性與公信力的政治與法律壓力，反映出美國治理結構中一項關鍵支柱正面臨挑戰。

Scope 對美國的評價，長期較其他主要信評機構嚴格。該機構去年調降美國評等後，美國的評級比穆迪 (Moody’s)、標普全球(S&P Global Ratings) 與惠譽 (Fitch Ratings) 等主要機構低兩個級距；相較之下，穆迪直到去年 5 月才正式撤回美國的最高評等。

鮑爾於周日晚間揭露，聯準會已收到司法部發出的陪審團傳票，與其先前就 Fed 總部整修工程赴國會作證內容相關。這起事件發生之際，Fed 正承受來自白宮要求降息的政治壓力，川普政府同時也試圖解除 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 的職務。

席佛特指出，政治審視力道持續升高，包括先前試圖撤換 Fed 理事的行動，都將對下一任 Fed 主席在維持傳統獨立性方面構成重大挑戰。他警告，美國治理標準若持續弱化，將提高政策判斷失誤的風險，Fed 也不例外。

Scope 進一步指出，若通膨升溫速度加快，Fed 可能難以達成其通膨目標，進而推升市場風險溢酬，並對公共財政造成更大壓力。此外，國會對未來調高債務上限的分歧，短期內恐難以化解。

席佛特認為，2026 年 11 月的期中選舉，將成為判斷美國是否再度陷入政治僵局，甚至出現接近或技術性違約風險的重要關鍵。