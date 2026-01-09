鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-09 23:29

中國 2025 年穩坐全球最大電動車市場，本土車廠拿下近 7 成乘用車市場。根據《華爾街日報》周五 (9 日) 報導，去年中國賣出近 1,300 萬輛純電動車和插電混合動力車，占整體車市 54%。

中國電動車和插電混合動力車銷量去年成長 18%，與美國和歐洲從油車轉型的速度放緩形成對比。

中國乘用車協會周五公布 2025 年銷售數據。秘書長 Cui Dongshu 表示，中國品牌在智慧車輛功能較強，產品更新速度也更快，整體而言相較許多外資品牌將持續保有明顯優勢。

里昂證券分析師 Xiao Feng 預期，電動車和插電混合動力車占比未來幾年將升至中國車市的 75% 左右。他說，到了 2030 年或之後，這可能把多數外資車廠逐出中國市場，只剩特斯拉 (TSLA-US)、豐田 (TM-US) 和福斯等少數領先業者能存活。

Feng 表示，對許多其他外資車廠來說，在電動車領域要追上基本不可能。

美國車廠大撤退

在美國，法規改變和需求不振正迫使車廠退出電動車計畫。通用汽車 (GM-US) 將針對虧損的電動車業務認列 60 億美元費用，此前福特 (F-US) 去年 12 月宣布認列 195 億美元費用，多數與電動車有關。

中國去年純電動車銷量達 790 萬輛，約是美國的 6 倍。根據 Cox Automotive 估計，美國 2025 年電動車銷量約 130 萬輛，與前年差不多持平。

外資急著轉型求生

外資車廠正急著重整中國業務，試圖保住一席之地。去年福斯停掉南京一座工廠的生產線，通用則宣布將關廠。通用本周表示，預計第 4 季將認列約 11 億美元與中國業務相關的費用。

就連唯一在中國電動車市場站穩腳步的外資品牌特斯拉也很掙扎。中國乘用車協會數據顯示，特斯拉去年在中國銷量下滑近 5% 至約 62.6 萬輛。在全球市場，特斯拉連續第 2 年交車量下滑，去年把全球電動車銷售冠軍寶座讓給中國的比亞迪。

長期是中國最大外資品牌的福斯，希望今年靠一批在中國設計、花了好幾年開發的車款扭轉劣勢。

豐田正在上海蓋新的 Lexus 電動車廠，通用說今年在中國推出的所有新車都會有電動車或插電混合動力版本。福特和日產 (NSANY-US) 等公司則把中國市場改定位成出口基地，來處理過剩產能。

削價競爭慘烈

中國和外資業者都面臨激烈競爭，促銷和降價不斷。根據中國汽車經銷商協會調查，2025 年上半年只有 30% 經銷商賺錢，近 75% 至少有部分車款是虧本賣。

北京試圖用購車補貼刺激消費。去年消費者拿舊車換購新電動車或插電混合動力車時，補貼提高到約 2,900 美元。政府說，2025 年透過以舊換新買的車約 1,150 萬輛。

不過乘用車協會表示，部分地方去年 12 月補貼預算就用完了，導致 12 月乘用車銷量比前年同期掉了約 14%，只剩 230 萬輛。官員表示，有些消費者在等今年更好的優惠才買，儘管北京 2026 年其實要縮減某些補貼。