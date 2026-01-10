鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-01-10 06:04

華爾街三大指數在2026年首個完整交易周全面收高(圖：Reuters/TPG)

華爾街三大指數在 2026 年首個完整交易周全面收高，漲勢主要來自原物料、工業等近年落後科技股的板塊。

美國勞工部報告顯示，12 月就業成長放緩幅度超乎預期，不過失業率降至 4.4%，顯示勞動市場並未出現快速惡化。

晶片股近全面上揚，費城半導體指數躍升至歷史新高。其中，科林研發 (Lam Research)(LRX-US) 在瑞穗 (Mizuho) 將其目標價由 200 美元上調至 220 美元後大漲 8.6%。

博通、Alphabet(GOOGL-US)與特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 成為推升標普 500 與那斯達克指數的重要動能。

Vistra(VST-US) 股價則在 Meta Platforms (META-US) 同意向該公司核電廠購電後跳漲超過 10%。

英特爾 (Intel)(INTC-US) 在川普表示與執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 進行了一場「非常棒的會面」後股價上揚，終場收漲 10.8%。

在美股第四季財報季來臨前，華爾街整體估值仍偏高。根據 LSEG 數據，標普 500 指數目前本益比約為 22 倍，雖低於 11 月的 23 倍，但仍高於五年平均的 19 倍。

反映市場近期轉向過去表現落後的股票，標普 500 價值型指數 2026 年迄今已上漲約 3%，優於成長型指數的 1% 漲幅。

房貸相關類股走揚，前一日川普表示正指示其代表購買 2,000 億美元房貸抵押債券以壓低買房成本。

美國最高法院表示周五不會就川普關稅措施的合法性作出裁決，使原本預期將有結果的投資人持續等待進一步明朗。

交易員預期，若法院最終推翻關稅，金融市場波動性將升高。

美股周五 (9 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 237.96 點，或 0.48%，收 49,504.07 點。

那斯達克指數上漲 222.86 點，或 0.95%，收 23,702.88 點。

S&P 500 指數上漲 44.82 點，或 0.65%，收 6,966.28 點。

費城半導體指數上漲 211.05 點，或 2.84%，收 7,647.15 點。

NYSE FANG + 指數上漲 113.57 點，或 0.72%，收 15,819.13 點。

Alphabet 與特斯拉為標普 500 指數主要動能。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王齊漲。Meta (META-US) 上漲 1.08%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.13%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.96%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.43%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.77%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.79%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.20%。

企業新聞

Meta 宣布與三家核電業者簽約，替位於俄亥俄州資料中心的超級運算系統供電。三家公司分別是 Vistra、TerraPower，以及由 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 投資的 Oklo，預計 2035 年前增加 6.6GW 發電量。

OpenAI 和軟銀 (Softbank) 共同對基礎建設公司 SB Energy 投資 10 億美元，協助該公司發展 AI 資料中心業務。OpenAI 也敲定 SB Energy 為合作夥伴，在德州興建並營運 1.2GW 資料中心。

英特爾股價周五大漲 10%，此前執行長陳立武與美國總統川普會面，川普周四在 Truth Social 發文稱，美國政府很榮幸成為英特爾股東，讚揚陳立武「非常成功」，同時稱讚英特爾最新推出晶片「在美國設計、製造和封裝」。

通用汽車 (General Motors)(GM-US) 周四表示，將為部分電動車投資計畫認列 60 億美元費用，拖累股價下跌 2.6%。

經濟數據

美國 12 月非農新增就業報 5.0 萬人，預期 6.6 萬人

美國 12 月失業率報 4.4%，預期 4.5%

美國 12 月勞動參與率報 62.4%，前值 62.5%

華爾街分析

Horizon Investments 投資組合管理主管 Zachary Hill 表示，「在整體 AI 題材下，投資人正開始更細緻地挑選子題材與個股的贏家與輸家。我們認為這是相當正面的發展，代表市場正逐步接近變現階段，人們能實際看到並感受到這項革命性技術帶來的營收提升。」

綜合本周公布的非農就業報告、JOLTS 與 ADP 數據，Ameriprise Financial 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 指出，市場普遍共識認為美國就業環境「已出現放緩，但仍保持穩健」，呈現「低聘雇、低裁員」的狀態。

他進一步表示，「真正的風險在於，就業下滑幅度若超出預期，可能會讓投資人感到擔憂。但本周就業數據大致符合預期，我認為這對市場而言是正面的訊號。」