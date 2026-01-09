華納兄弟併購案成包袱！Netflix股價下來了 投資人卻不敢撿

鉅亨網編譯段智恆 2026-01-09 21:10

估值仍高於同業 市場質疑「還不夠便宜」

Netflix 股價目前約以未來 12 個月預估獲利的 28 倍本益比交易，高於華特迪士尼 (DIS-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等串流或科技同業，也高於標普 500 與那斯達克 100 指數。相較之下，同樣競逐華納、並經營 Paramount + 的派拉蒙 Skydance(PSKY-US)，其本益比不到 13 倍。

不過，若與 Netflix 自身歷史水準相比，現行估值又顯得相對溫和。過去五年，Netflix 平均本益比約為 34 倍。Synovus Securities 私人財富管理顧問 Christopher Brown 指出，目前價格「並非強烈的買進訊號」，但他也透露，自己與公司投資組合中仍持有 Netflix 股票。

Netflix 自去年 6 月 30 日觸及高點後持續回落，累計已蒸發約三分之一市值。去年 10 月 22 日，該公司在財報後股價單日大跌 10%，創逾三年來最大跌幅，市場開始對未來成長性轉趨保守。

華納兄弟併購案成最大變數 投資人憂風險過高

華爾街目前對 Netflix 的最大疑慮，集中在其對華納兄弟探索的收購提案。該交易估值高達 827 億美元，若成真，將把 Netflix 與華納旗下電影、電視製作資產及 HBO Max 整合在一起。

Netflix 股東對此案抱持高度懷疑，憂心收購成本、潛在的監管阻力，以及公司缺乏大型併購經驗，可能影響整合成效。自 6 月底以來，Netflix 已成為那斯達克 100 指數中表現第四差的成分股。

Wedbush Securities TMT 交易主管 Joel Kulina 直言，Netflix 目前對投資人而言「資金可能只是原地踏步」，即便不考慮華納交易，市場敘事也缺乏吸引力。他指出，公司未明確給出 2026 年財測，已成為壓抑股價的因素。

悲觀與樂觀交錯 關鍵仍在價格與執行力

華納兄弟日前再次拒絕派拉蒙 Skydance 的競爭提案，理由在於融資安排不足。派拉蒙隨後重申每股 30 美元的收購出價，市場普遍認為 Netflix 目前仍握有領先優勢，但這反而讓部分投資人更加不安。

CFRA 近日將 Netflix 評等下修至「中立」，指出併購並非 Netflix 長期策略，且華納高負債結構帶來額外風險。不過，也有投資人認為，只要交易價格維持在目前水準，風險仍可接受。Riverpark Capital 投資組合經理 van Tienhoven 表示，若 Netflix 以現行出價完成收購，他反而會考慮買進股票。

在估值指標上，Brown 認為股價營收成長比 (PEG) 或許更具參考性，目前僅略高於 1。以周四收盤價 90.53 美元計算，他預期 Netflix 短線反彈區間落在 102.5 至 109.7 美元，漲幅約 13% 至 21%，前提是公司能在 1 月 20 日公布的第四季財報中，達成或超越既有指引。