美國1月消費者信心止跌 物價與就業壓力未解
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周五 (9 日) 報導，美國消費者信心在今年 1 月初回升，主要反映民眾對經濟前景的看法略有改善，以及對關稅相關疑慮逐漸淡化。根據密西根大學公布的初步調查，1 月消費者信心指數升至 54，較去年 12 月的 52.9 回升，創下近四個月新高，也略高於市場預期。此次調查涵蓋去年 12 月中旬至今年 1 月初的受訪結果。
調查顯示，消費者對短期與長期經濟前景的看法同步改善，預期指數升至五個月高點 55；現況指數則在 12 月觸及歷史低點後，回升至三個月高位。受訪者對自身財務狀況的評價有所改善，但對未來就業與整體勞動市場的看法仍偏保守。
在通膨預期方面，消費者對未來一年通膨率的預期維持在 4.2%，與前月相同；對未來五至十年的通膨預期則升至 3.4%，高於前月的 3.2%。調查指出，儘管物價壓力較高峰略有緩解，但生活成本仍偏高，持續影響民眾信心。
密西根大學消費者調查主任 Joanne Hsu 表示，雖然消費者對關稅的擔憂逐步消退，但對企業營運環境與就業市場的整體信心仍顯得謹慎，民眾關注的重點仍集中在高物價與就業機會減少等「家庭餐桌議題」。
調查也顯示，消費者對勞動市場的看法依舊疲弱，近三分之二受訪者預期未來一年失業率可能上升，且對就業前景的憂慮在高學歷與高收入族群中更為明顯。相關結果與近期就業數據相互呼應，美國 12 月非農就業成長不如預期，顯示勞動市場仍存在脆弱性，但失業率小幅回落至 4.4%。
整體而言，消費者信心在低檔回升，反映對經濟的悲觀情緒略有緩解，但高通膨與就業不確定性仍限制信心反彈幅度。聯準會官員去年底已連續三次降息，以防止勞動市場快速惡化，市場普遍預期，在進一步觀察通膨與就業數據前，Fed 本月將暫時按兵不動。
