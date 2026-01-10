鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-10 02:03

綜合外媒周五 (9 日) 報導，美國消費者信心在今年 1 月初回升，主要反映民眾對經濟前景的看法略有改善，以及對關稅相關疑慮逐漸淡化。根據密西根大學公布的初步調查，1 月消費者信心指數升至 54，較去年 12 月的 52.9 回升，創下近四個月新高，也略高於市場預期。此次調查涵蓋去年 12 月中旬至今年 1 月初的受訪結果。

美國1月消費者信心止跌 物價與就業壓力未解(圖：REUTERS/TPG)

1 月消費者信心指數升至 54，較去年 12 月的 52.9 回升，創下近四個月新高。(圖：ZeroHedge)

‌



調查顯示，消費者對短期與長期經濟前景的看法同步改善，預期指數升至五個月高點 55；現況指數則在 12 月觸及歷史低點後，回升至三個月高位。受訪者對自身財務狀況的評價有所改善，但對未來就業與整體勞動市場的看法仍偏保守。

在通膨預期方面，消費者對未來一年通膨率的預期維持在 4.2%，與前月相同；對未來五至十年的通膨預期則升至 3.4%，高於前月的 3.2%。調查指出，儘管物價壓力較高峰略有緩解，但生活成本仍偏高，持續影響民眾信心。

儘管物價壓力較高峰略有緩解，但生活成本仍偏高，持續影響民眾信心。(圖：ZeroHedge)

密西根大學消費者調查主任 Joanne Hsu 表示，雖然消費者對關稅的擔憂逐步消退，但對企業營運環境與就業市場的整體信心仍顯得謹慎，民眾關注的重點仍集中在高物價與就業機會減少等「家庭餐桌議題」。

調查也顯示，消費者對勞動市場的看法依舊疲弱，近三分之二受訪者預期未來一年失業率可能上升，且對就業前景的憂慮在高學歷與高收入族群中更為明顯。相關結果與近期就業數據相互呼應，美國 12 月非農就業成長不如預期，顯示勞動市場仍存在脆弱性，但失業率小幅回落至 4.4%。

消費者對勞動市場的看法依舊疲弱。(圖：ZeroHedge)