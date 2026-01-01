美國去年12月失業率恐卡在4.6% Fed降息還有戲嗎？
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，芝加哥聯準銀行周四 (8 日) 公布估計指出，美國去年 12 月失業率維持在 4.6%，顯示勞動市場仍處於「低招聘、低裁員」的停滯狀態，相關數據可能進一步支撐聯準會 (Fed) 未來降息的理由。
美國勞工部將於周五 (9 日) 公布去年 12 月官方失業率，《路透》調查的經濟學家預期數據可能小幅降至 4.5%。Fed 上月已決定降息，多數決策官員認為就業市場降溫帶來的風險，已高於通膨仍偏高的疑慮。不過，官員同時釋出訊號，表示新年度可能暫停進一步降息，以觀察勞動市場與通膨的後續走勢。
金融市場目前預期，Fed 在 1 月 27 日至 28 日會議降息的機率僅約 10%，但 4 月 28 日至 29 日會議降息的可能性已升至約 55%。
摩根士丹利 (MS-US) 經濟學家指出，若 12 月失業率確實維持在 4.6%，將有助 Fed 在 1 月持續推進降息路徑；不過，牛津經濟研究院分析師則認為，若失業率降至 4.5%，將支持 Fed 把政策利率維持不變，至少至年中。
芝加哥聯準銀行的失業率估計係根據公開與私部門資料計算，每月發布兩次。最新數據顯示，與兩周前的初步估計相比，勞工被僱用與被解僱的比率均小幅下滑。政策官員表示，在評估勞動市場狀況時，雖會參考多項指標，但失業率仍是利率決策的重要依據之一。
