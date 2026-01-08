鉅亨網編譯段智恆 2026-01-08 19:30

根據《彭博》周四 (8 日) 報導，隨著中美在人工智慧 (AI) 領域的競爭持續升溫，亞洲部分銀行開始對涉及中國終端用戶的 AI 晶片與資料中心融資案感到憂心。多名銀行人士私下指出，相關交易可能引發美國更嚴格的審查，讓銀行夾在商業機會與合規風險之間，風險報酬評估正悄然改變。

AI晶片不能賣中國但錢能借嗎？亞洲銀行開始怕了(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，至少有九名來自全球性銀行的銀行家，曾參與或被提案涉及中國客戶可「遠端使用」先進美國 AI 晶片的融資案，並私下表達疑慮，擔心所屬機構恐因此捲入美國投資、出口管制與國安監管的交叉地帶。部分案件甚至引發內部激烈討論，質疑是否仍值得承擔相關風險。

‌



銀行審慎升高 部分融資案進展停滯

儘管如此，科技企業對資金需求仍相當強勁，特別是在美國限制輝達 (NVDA-US) 高階 AI 晶片直接銷往中國之後，不少中國企業轉而透過海外資料中心合法使用相關算力。然而，銀行界普遍認為，對美國銀行而言，凡是最終可能讓中國平台受益的 AI 融資案，已不再只是中性的商業決策。

加州大學柏克萊分校哈斯商學院 (UC Berkeley Haas) 教授 Olaf Groth 指出，這類融資正落在美國投資、出口管制與國家安全交會點，銀行勢必更加審慎。

具體案例浮現 監管不確定性成關鍵

其中一筆尚未拍板的交易，涉及矽谷新創 PaleBlueDot AI，該公司計畫借款約 3 億美元，在日本採購輝達先進晶片並部署於東京資料中心，終端客戶則為中國社群平台小紅書。該案已討論至少四個月，摩根大通曾協助製作募資文件，但是否實際參與仍不明朗。

另一起案例發生於 2025 年初，摩根大通與花旗 (C-US) 參與一筆對馬來西亞 Bridge Data Centres 的 28 億美元聯貸案，兩家銀行各承諾約 1.2 億美元。該資料中心客戶之一為中國科技公司字節跳動。文件亦顯示，該中心與新加坡 AI 公司 Megaspeed International 有服務合約，而美國政府正調查 Megaspeed 是否涉及輝達晶片轉運至中國。