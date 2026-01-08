鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-08 16:10

最新數據顯示，在全球亞馬遜賣家數量排名前二十的城市裡，有多達十五個位於中國，其中深圳以超過十萬名賣家的規模高居榜首，這一數字幾乎是美國賣家數量最多的城市布魯克林的九倍，甚至超過了所有上榜美國城市賣家數量的總和。

這一現象並非偶然，而是亞馬遜與中國製造業生態長達十年深度互動與協同演化的結果。

截至 2025 年 9 月，中國賣家在亞馬遜全球活躍賣家中的佔比歷史性地突破 50%，達到 50.03%，標誌著中國力量已佔據半壁江山。

回顧 2015 年，中國賣家在美國站新註冊用戶中僅佔 7.1%，到 2024 年已飆升至 62.3%。更值得關注的是，在年銷售額超過 100 萬美元的高收入賣家中，中國賣家的比例高達 57%，顯著高於美國賣家的 39%。

中國賣家能夠實現如此快速且高品質的崛起，核心在於亞馬遜早期推行的 FBA 服務與中國製造業基礎形成的「飛輪效應」。

亞馬遜透過成熟的物流、倉儲與客服體系，大幅降低了中國商家進入國際市場的門檻，而中國，尤其是以深圳為核心的珠三角地區，則以其完整、敏捷且富有彈性的供應鏈系統，例如在華強北，一個電子產品的創意可在 24 小時內完成元件匹配，72 小時內產出樣品，這種高效的產業協同能力是全球其他地區難以複製的。

此外，高度專業化的服務商生態和電商人才，共同建構了一個能夠快速響應市場變化、不斷自我優化的「熱帶雨林式」商業生態系統。這種深度整合使得所謂的「供應鏈轉移」面臨巨大挑戰。

數據顯示，即便在近年來貿易格局變化的背景下，亞馬遜平台上超過 70% 的商品仍源自中國製造，這一數字是美國製造的 2.4 倍。這種依賴不僅存在於線上，線下零售巨頭如沃爾瑪的非食品類商品中，也有約 70% 至 80% 來自中國。

目前，中國對全球零售業的影響正從「商品輸出」升級為「模式輸出」。以 Temu 和希音 (SHEIN) 為代表的新一代跨境電商平台，憑藉「全託管模式」和「小單快反」的供應鏈創新，正對亞馬遜構成直接挑戰。

希音透過即時捕捉時尚趨勢，並以極小批量測試市場，再依賴柔性供應鏈快速放大爆款，徹底革新了傳統服飾產業的運作邏輯。這些模式的成功，本質上是將中國供應鏈的效能透過新型平台架構發揮到極致的結果。

面對地緣政治不確定性及成本上升等挑戰，全球供應鏈正處於重構過程中，但中國製造業體系所具備的完整性、成熟度與創新動能，使其在全球零售網路中扮演的角色難以簡單取代。