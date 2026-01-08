鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-08 12:10

全球記憶體價格飆升正掀起一場席捲科技產業的風暴，自去年第四季以來，DRAM 合約價格較前一季暴漲 40-70%，NAND 快閃記憶體漲幅達 30-35%，遠超市場預期。

記憶體漲價引爆成本危機！大摩預警：戴爾、惠普等OEM裁員潮即將啟動 蘋果逆勢突圍（圖：Shutterstock）

‌



記憶體成本飆漲已成為行業不能負擔之重。除蘋果外，戴爾、惠普等主流 OEM 廠商已打算在今年上半年全線漲價，漲價預期觸發下游顧客恐慌性囤貨，推動今年第一季伺服器出貨量較上季逆勢成長 5%，但這種需求前置將導致下半年市場急遽降溫。

蘋果雖暫未漲價，但其供應鏈暗藏危機。蘋果與鎧俠簽訂的 NAND 優惠協議將於 2026 年初到期，鎧俠可能重啟談判並大幅提價；DRAM 採購價料將季增 50% 以上。

為對沖成本壓力，蘋果打算在今年上半年推出 599 美元的低價 MacBook，並調整 iPhone 發布節奏，將 Pro 系列在秋季首發，基礎版延至隔年春季。

當 Android 陣營因漲價陷入低迷，iPhone 銷量卻逆勢飄紅。中國市場 iPhone 上月銷量年增 20-40%，華為同期出貨量則下滑 10%。供應鏈數據顯示，蘋果追加台積電 3 奈米晶圓訂單，預估 2026 財年 iPhone 出貨量達 2.58 億支，持平於去年表現。

蘋果韌性源自於兩大支柱：一是供應鏈深度綁定，台積電對其先進製程晶圓漲價幅度低於其他客戶；二是靈活的定價策略。

蘋果折疊螢幕 iPhone 預計在 2026 年秋季上市，第一年目標出貨量 1500-2000 萬支；iPhone 18 系列雖未升級相機感測器，但 Pro 機型將搭載可變光圈提升拍攝體驗。

目前，儲存危機已從晶片蔓延至機械硬碟 (HDD)，未來一年供應缺口擴大至 200EB，三個月前預估 150EB，希捷科技被迫每季漲價 10%，並將產能從消費級轉向雲端服務。儘管企業級固態硬碟(SSD) 理論上成本更低，但每 GB 價格是 HDD 的 10 倍（0.10 美元 vs 0.013 美元），短期內替代無望。

雲端服務商 (CSP) 因此陷入兩難，SSD 需求滿足率僅 40%，但超前採購引發儲存廠商重談合約。網路設備商 NetApp 的策略性預購訂單能否延續優惠價格，成為懸而未決的焦點。

在傳統硬體需求萎縮的背景下，AI 伺服器成為業界救命稻草。2026 年 CSP 通用伺服器出貨量料將年增逾 30%，主要受以下三大引擎驅動：

巨擘訂單爆發：馬斯克旗下 xAI 向戴爾訂購 3000 機櫃 GB300 伺服器，新興雲端廠商 Nscale、Iris Energy 跟進下單。

主權 AI 需求崛起：金融機構罕見採購千架 GB300 伺服器，政府專案成新增長點。

技術迭代加速：輝達 Bluefield-3 DPU、CX8 網路卡取代 GPU 成為新瓶頸，推動伺服器持續升級。

不過，榮景背後暗藏隱憂。戴爾、HPE、SMCI 的 AI 伺服器毛利率僅剩中個位數，HPE 已降低業務優先級，戴爾則透過服務方案提升長期價值。

在成本高壓下，OEM 廠商的裁員計畫已箭在弦上。戴爾打算在本月啟動非 AI 團隊優化，利用 AI 提升留任員工效率；惠普、HPE 因資產負債表薄弱，面臨更嚴峻挑戰。二線廠商在採購中處於劣勢，部分企業被迫以 256GB 儲存取代 512GB 配置以壓縮成本。

PC 市場同樣寒意逼人。Windows 10 停止更新並未觸發換機潮。當前產業共識是今年全球 PC 出貨量將下滑，唯有蘋果以低價策略和生態優勢可能逆勢成長。