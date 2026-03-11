鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-11 16:00

根據 Omdia 最新預測，2026 年全球桌上型電腦、筆電及工作站出貨量將下滑 12% 至 2.45 億台，其中桌上型電腦出貨量料將減少 10% 至 5320 萬台，筆電則預計下降 12% 至 1.922 億台。

下滑主因是記憶體與儲存裝置價格大幅攀升。自去年首季起，主流配置的記憶體與儲存成本已上漲 90 至 165 美元，對 PC 廠商造成沉重財務壓力，迫使業者削減促銷、提高售價並調整硬體規格。

Omdia 預估，今年第一季 PC 價格至少再上漲 60%，其餘季度也將持續面臨上漲壓力，但後續漲幅可能趨緩。

按價格區間來看，低於 500 美元的 PC 受創最深，出貨量恐下滑 28% 至約 6210 萬台，而 900 美元以上的高階 PC 較能吸收成本壓力，出貨量甚至有機會小幅成長。

Omdia 首席分析師葉茂盛指出，高價產品因消費者為必要需求而願意接受漲價，推升整體價格結構上移，但這不代表配備有所升級。

以作業系統劃分，Windows PC 占全球出貨量 83%，預計 2026 年下降 12%，因承受記憶體與儲存供應吃緊的主要衝擊；Chrome 裝置受影響最劇，出貨量估降 28%，Mac 則因蘋果垂直整合供應鏈與高階定位，降幅相對溫和，大約 5%。

另一方面，搭載鴻蒙系統的 PC 在基期較低的背景下有望年增十倍。