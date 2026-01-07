鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-07 10:17

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳（Jensen Huang）週二（6 日）表示，他不認為中國政府會正式對外宣布允許中國企業進口輝達的 H200 人工智慧（AI）晶片，相關政策進展將不會透過公開聲明呈現，而是直接反映在實際的採購訂單上。

根據《路透》報導，黃仁勳在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）記者會上指出，市場不應期待任何新聞稿或官方公告，「這只會體現在採購訂單上。如果訂單出現，那就代表他們能夠下單。」

‌



美國總統川普去年推翻長期以來禁止向中國出口先進 AI 晶片的政策，明確表態允許輝達向中國銷售 H200 晶片。

H200 為輝達現行旗艦 Blackwell 架構晶片的前一代產品，被視為中國企業目前可取得的高階 AI 晶片選項之一。

不過，輝達財務長 Colette Kress 稍早在接受摩根大通 (JPM-US) 分析師訪問時表示，美國政府正「全力加速」處理 H200 晶片出口至中國的相關許可申請，但目前仍無法確定最終核准時間表。

Kress 指出，輝達現階段只能靜待美國政府的審批結果，「我們會看看接下來會發生什麼事。」

在 CES 記者會上，黃仁勳進一步透露，輝達已開始為中國客戶加快 H200 晶片的供應節奏。

他形容市場需求「很高，非常高」，並強調公司已全面啟動供應鏈，H200 晶片正持續進入生產線。

週一（5 日），輝達也發表六款已進入量產階段的新晶片，將共同組成下一代「Vera Rubin」AI 運算系統。

Kress 未透露輝達在擴大產能過程中是否面臨任何特定瓶頸，但表示公司對目前的供應鏈狀況「感到相當穩健」。

Blackwell 與 Vera Rubin 世代，全年銷售上看 5,000 億美元

輝達預期，旗下 Blackwell 世代晶片與即將推出的 Vera Rubin 系列，在今年底前合計可望創造高達 5,000 億美元的銷售額。

Kress 透露，輝達已與客戶討論 2027 年資料中心的建設計畫，但並未提供具體銷售指引。

黃仁勳表示：「我完全預期，（輝達）與台積電的業務今年將迎來爆發式增長。」台積電是輝達多數先進晶片的主要代工夥伴。

此外，黃仁勳透露，他計畫近期造訪以色列。輝達目前在當地擁有約 5,000 名員工，並規劃將人力規模擴大一倍。

以色列媒體上月報導，輝達正洽談收購當地 AI 新創公司 AI21 Labs。對此，黃仁勳未正面回應，只表示輝達對未來的投資與併購機會保持高度彈性。

黃仁勳說：「我們可能會投資、建立合作關係，當然也不排除收購一些半導體公司。」

針對川普是否在輝達與晶片新創公司 Groq 的交易決策中扮演任何角色，黃仁勳也做出回應。

Groq 的投資方之一為 1789 Capital，而該公司合夥人之一是川普之子小唐納・川普（Donald Trump Jr.）。