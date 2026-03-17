美伊戰爭何時了？伊朗外長：給美慘痛教訓才罷休 未來幾天將慶祝勝利

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-17 12:50

伊朗外交部發言人 Esmaeil Baghaei 周一 (16 日) 在記者會上強調，只要決策層認為必要，伊朗將持續進行強力自衛。這場記者會是傳統新年諾魯孜節前伊朗外交部最後一場公開說明，外長 Abbas Araghchi 也親臨現場並稱伊朗正進行一場「令人自豪的抵抗」，並預告未來幾天將慶祝戰爭中的勝利。

美伊戰爭何時了？伊朗外長：未來幾天將慶祝勝利 給美慘痛教訓才罷休 (圖:shutterstock)

《鳳凰衛視》報導，Baghaei 指出，數月前，伊朗已警告周邊國家勿允許美國與以色列利用其領空和領土對伊朗發動攻擊。他強調伊朗與地區國家並無敵意，所打擊的目標僅限於美國在區域內的軍事基地及相關設施。

‌



針對荷姆茲海峽通行狀況，Baghaei 則澄清海峽並未關閉，船舶在伊朗武裝部隊管理下仍可依特殊條件通行，非交戰方國家經許可後也能正常通過。

在核問題上，Baghaei 駁斥美方所謂「伊朗曾威脅製造核彈」的說法，斥其為「荒謬的謊言宣傳」，旨在為軍事行動製造藉口。

Baghaei 同時表示，伊朗正記錄美國利用地區國家領土和空域發動攻擊的證據，將整理後提交國際社會。

當被問及是否可能透過第三方斡旋緩和局勢時，Baghaei 回應稱「緩和」一詞並不準確，強調伊朗正處於全面戰爭中，自衛行動將根據決策層與武裝部隊的判斷持續推進。

Araghchi 進一步表明，伊朗從未提出停火請求，並強調這場戰爭必須以「侵略不再重演」的方式結束。他稱伊朗已讓對手清楚意識到，這是一個在自衛問題上絕不退讓的民族，並強勢表示將給予敵人慘痛教訓，徹底杜絕未來任何攻擊意圖。