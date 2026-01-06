輝達欲成通用型機器人的「Android」！CES 2026發表全新機器人平台、引領實體AI革命

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-06 12:40

輝達 (NVDA-US) 在 CES 2026 上發表了一整套全新的機器人基礎模型、模擬工具與邊緣運算硬體，展示其欲成為類似 Android 之於智慧型手機作業系統的「通用型機器人」預設平台之企圖心。

輝達欲成通用型機器人的「Android」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《TechCrunch》報導，隨著感測器成本下降、模擬技術成熟，以及 AI 模型在跨任務泛化能力上的突破，AI 正逐步從雲端走向實體機器，學習如何在真實世界中「思考」與行動。

輝達週一（5 日）揭露其「實體 AI」全端生態系細節。其中包括全新的開放基礎模型，這些模型使機器人能夠在多種任務和不同環境中進行推理、規劃和適應，從而超越了以往只能處理特定任務的機器人。

這些模型已全面上架至 Hugging Face 平台。

其中包括：

Cosmos Transfer 2.5 與 Cosmos Predict 2.5，兩個用於合成資料生成及模擬環境中機器人策略評估的世界模型

Cosmos Reason 2，一款推理型視覺語言模型（VLM），讓 AI 系統能在實體世界中「看見、理解並行動」

Isaac GR00T N1.6，其下一代專為人形機器人打造的視覺語言行動模型（VLA）

GR00T 以 Cosmos Reason 作為其「大腦」，可實現人形機器人的全身協調控制，使其能同時移動與操作物件。

此外，輝達也在 CES 推出 Isaac Lab-Arena，一個託管於 GitHub 的開源模擬框架，作為公司實體 AI 平台的另一個組成部分，能夠進行安全的虛擬機器人能力測試。

隨著機器人學習越來越複雜的任務，從精準的物件操作到電纜安裝，在實體環境中驗證這些能力往往成本高昂、耗時且具有風險。

而 Isaac Lab-Arena 則透過整合資源、任務場景、訓練工具，以及既有的基準測試如 Libero、RoboCasa 和 RoboTwin，建立了統一標準，填補了產業過去缺乏標準的空白，有望解決該問題。

支撐這個生態系的是輝達 OSMO，一個開源指揮中樞，作為連接基礎設施，整合從資料生成到訓練的整個工作流程，涵蓋桌面端與雲端環境。

為了支撐整個系統運作，輝達還推出了 Blackwell 架構的全新 Jetson T4000 顯示卡，是 Thor 家族的最新成員。

輝達將 Jetson T4000 定位為高性價比的裝置端運算升級方案，提供高達 1200 TFLOPS 的 AI 運算能力與 64GB 記憶體，同時以 40 到 70 瓦的功耗高效運行。

與此同時，輝達也加深了與 Hugging Face 的合作，讓更多人能在不需昂貴硬體或專業知識的情況下，嘗試機器人訓練。

這項合作將輝達的 Isaac 與 GR00T 技術整合進 Hugging Face 的 LeRobot 框架，連結輝達 200 萬名機器人開發者與 Hugging Face 1300 萬名 AI 開發者。

Hugging Face 的開源人形機器人 Reachy 2 現已可直接搭配輝達的 Jetson Thor 晶片運作，使開發者能自由嘗試不同的 AI 模型，而不被專有系統限制。

《TechCrunch》指出，整體來看，輝達的目標是讓機器人開發更加普及，並希望成為背後的核心硬體與軟體供應商，就像 Android 成為智慧型手機製造商的預設平台一樣。

目前已有初步跡象顯示輝達的策略奏效：在 Hugging Face 上，機器人是成長最快的類別，而輝達的模型下載量位居領先。