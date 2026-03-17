鉅亨網編譯余曉惠
美國最高法院 2 月裁定總統川普依據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA) 課徵的關稅違法之後，馬來西亞政府官員證實，與美國之間的貿易協定已經「無效」。
馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里阿布都甘尼 (Datuk Seri Johari Abdul Ghani) 周日 (15 日) 表示，《美馬對等貿易協定》(ART)已失去效力。根據大馬《新海峽時報》當天的報導，佐哈里阿布都甘尼強調：「這不是暫緩，而是已經不存在了，該協定宣告無效。」
佐哈里阿布都甘尼指出，如果美方是以貿易順差為由徵收關稅，應明該確指涉特定產業，而非實施全面關稅。
針對美國上周根據《301 條款》啟動的新一輪審查，佐哈里阿布都甘尼表示，馬來西亞可能受影響的核心出口部門包括：電子電氣（E&E）、石油與天然氣、棕櫚油等種植商品、手套以及其他橡膠製品。
他強調，馬來西亞必須確保出口商符合勞工與環境標準，以避免潛在的貿易干擾。
馬來西亞反對黨「國民聯盟」(Perikatan Nasional) 已要求召開特別會議，討論美馬貿易協定失效的影響，該黨秘書長 Takiyuddin Hassan 警告，此舉恐衝擊馬來西亞的出口產業與供應鏈
美馬 ART 的協議是去年 10 月 26 日由川普與馬來西亞首相安華 (Anwar Ibrahim) 在吉隆坡第 47 屆東協峰會場邊所簽署的。該協定曾為大馬出口商提供更優渥的市場准入，也降低了大馬企業與消費者購買美國產品的成本。
ART 涵蓋馬來西亞對美出口總額的 12%，根據協議，除了部分指定產品外，美國對大馬進口商品維持 19% 的對等關稅。
另一方面，川普政府上周已針對包括馬來西亞在內的 16 個貿易夥伴，啟動大規模貿易調查。該調查是根據《1974 年貿易法》第 301(b) 條款進行，賦予美國權力，得以對被認定從事不公平貿易行為的國家加徵進口關稅。
值得注意的是，川普已發出嚴厲威脅，若任何國家企圖引用美國最高法院近期的裁決來廢除現有的貿易協定，美國將採取報復行動，祭出「高很多」的關稅，意味著美馬貿易關係進入更加動盪的時期。
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