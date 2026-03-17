鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-17 13:11

美國最高法院 2 月裁定總統川普依據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA) 課徵的關稅違法之後，馬來西亞政府官員證實，與美國之間的貿易協定已經「無效」。

馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里阿布都甘尼 (Datuk Seri Johari Abdul Ghani) 周日 (15 日) 表示，《美馬對等貿易協定》(ART)已失去效力。根據大馬《新海峽時報》當天的報導，佐哈里阿布都甘尼強調：「這不是暫緩，而是已經不存在了，該協定宣告無效。」

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佐哈里阿布都甘尼指出，如果美方是以貿易順差為由徵收關稅，應明該確指涉特定產業，而非實施全面關稅。

針對美國上周根據《301 條款》啟動的新一輪審查，佐哈里阿布都甘尼表示，馬來西亞可能受影響的核心出口部門包括：電子電氣（E&E）、石油與天然氣、棕櫚油等種植商品、手套以及其他橡膠製品。

他強調，馬來西亞必須確保出口商符合勞工與環境標準，以避免潛在的貿易干擾。

馬來西亞反對黨「國民聯盟」(Perikatan Nasional) 已要求召開特別會議，討論美馬貿易協定失效的影響，該黨秘書長 Takiyuddin Hassan 警告，此舉恐衝擊馬來西亞的出口產業與供應鏈

美馬 ART 的協議是去年 10 月 26 日由川普與馬來西亞首相安華 (Anwar Ibrahim) 在吉隆坡第 47 屆東協峰會場邊所簽署的。該協定曾為大馬出口商提供更優渥的市場准入，也降低了大馬企業與消費者購買美國產品的成本。

ART 涵蓋馬來西亞對美出口總額的 12%，根據協議，除了部分指定產品外，美國對大馬進口商品維持 19% 的對等關稅。

另一方面，川普政府上周已針對包括馬來西亞在內的 16 個貿易夥伴，啟動大規模貿易調查。該調查是根據《1974 年貿易法》第 301(b) 條款進行，賦予美國權力，得以對被認定從事不公平貿易行為的國家加徵進口關稅。