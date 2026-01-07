非農就業報告對美債影響料大於委內瑞拉 投資人該關注什麼？

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-07 12:30

據《MarketWatch》報導，美國介入委內瑞拉局勢後，美國公債市場周二 (6 日) 反應平淡，交易員焦點更多放在本周密集的經濟數據行程上，其中最關鍵的是周五公布的 12 月非農就業報告。

交易員焦點放在本周密集的經濟數據上，其中最關鍵的是12月就業報告(圖：Shutterstock)

在去年政府關門結束後，美國勞工統計局 (BLS) 於 10 月與 11 月公布的非農就業數據，讓債市投資人持續等待一連串「乾淨、可信」的勞動市場訊號。BMO Capital Markets 策略師指出，周五的就業數據，或許足以重新提振投資人信心。

‌



根據經濟學家預估中位數，美國 12 月新增就業人數可望達 7.3 萬人，高於 11 月的 6.4 萬人，失業率則可能從 4.6% 降至 4.5%。周三將先公布 ADP 民間企業就業報告，但該數據通常不被視為官方就業數據的可靠前兆。

此外，美國最高法院也可能在周五就美國總統川普的全球關稅是否合法作出裁決，與 12 月就業數據同日公布，預料同樣可能對債市產生影響。

Wisdom Fixed Income Management 投資組合經理 Vincent Ahn 表示，「利率與信用市場目前交易的核心是美國經濟成長、通膨，以及聯準會 (Fed) 下一步怎麼走。這也是為什麼周五的就業報告，對美債市場的重要性高於委內瑞拉。」

「委內瑞拉只有在導致油價持續波動、進而影響汽油價格與通膨時，才會對市場產生影響，但目前市場並沒有看到這種情況。」

換言之，Ahn 補充道，「委內瑞拉並未影響債市，因為它沒有改變通膨敘事。」

他指出，從交易角度來看，委內瑞拉的新聞確實重要，但短期內多半只是牽涉到少量原油流向與物流混亂問題。「全球原油供需仍顯得相對寬鬆，任何實質性的委內瑞拉供給變化都需要時間發酵。在沒有油價持續走勢、足以改變通膨路徑之前，美國公債與整體信用利差還有更重要的事情要反應。」

委內瑞拉局勢周二依然緊張。周末美國介入行動、逮補獨裁總統馬杜洛 (Nicolás Maduro) 後，街頭可見安全部隊部署。同時，歐洲領袖也在川普再度威脅接管格陵蘭之際，公開表態力挺該丹麥自治領地。

周二油價走勢震盪，布蘭特原油價格接近 每桶 61 美元。債市方面，從 1 年期短期公債到 30 年期公債全面出現小幅賣壓，使 10 年期公債殖利率當天略為走高。這與周一債市小幅反彈、殖利率下滑的走勢形成對比。

FHN Financial 策略師 Will Compernolle 將周二美債下跌歸因於「在這個行程密集、忙碌的一周之前，市場出現的隨機波動」，同時年初交易量正逐步回歸正常。

至於委內瑞拉情勢，Compernolle 表示，「市場並未認為這會造成類似中東衝突那樣的干擾。目前沒看到地緣政治不穩或油價大幅上漲、衝擊全球供應的可能性。」因此，債市並未出現資金明顯轉向避險資產的動能。

他補充稱，這類美國介入行動的影響主要透過兩條不同管道傳導：「一是油價，可能影響通膨預期，另一個是聯邦財政赤字——因為市場會擔心，美國在委內瑞拉的行動是否會變成像伊拉克、阿富汗戰爭那樣漫長且昂貴的介入。」

雖然有部分策略師將此次委內瑞拉行動與 1989 年美國入侵巴拿馬、1990 年介入智利等歷史事件相提並論，Compernolle 認為現在下結論仍為時過早。