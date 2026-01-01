〈CES 2026〉AI會搶走工作嗎？超微執行長蘇姿丰給出不同答案

鉅亨網編譯段智恆 2026-01-07 01:30

根據《CNBC》報導，超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 周二 (6 日) 表示，人工智慧 (AI) 並未讓公司放慢招募腳步，但確實正在改變企業「要找什麼樣的人」。她強調，超微並非減少聘僱，而是優先延攬能夠真正擁抱 AI、並將其應用於工作的專業人才。

AI會搶走工作嗎？超微執行長蘇姿丰給出不同答案(圖：REUTERS/TPG)

蘇姿丰在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展 (CES) 期間接受《CNBC》專訪時指出，隨著公司規模持續擴大，超微目前仍在大量招募員工，只是徵才方向已有所轉變。她說：「我們不是聘僱更少的人，而是聘僱不同類型的人，特別是那些在思維與能力上都『以 AI 為先』的人。」

作為 GPU 晶片的重要供應商之一，AMD 的產品廣泛應用於訓練大型 AI 模型與處理高強度運算工作，使該公司成為近年 AI 熱潮的核心企業之一。超微與輝達 (NVDA-US) 正面競爭 AI 晶片市場，後者目前仍掌握超過九成市占率。

自 OpenAI 推出 ChatGPT 後，AI 迅速走入主流應用，也引發外界對就業市場與工作型態的憂慮。部分觀察認為，AI 可能壓抑企業聘僱需求，甚至取代部分人力。不過，蘇姿丰對此持不同看法。

她表示，超微已將 AI 全面導入晶片的設計、製造與測試流程，AI 的角色並非取代員工，而是提升整體生產力與研發效率。她說：「AI 正在強化我們的能力，讓團隊在同一時間能推進更多產品，而不是用來取代人。」

蘇姿丰的說法，與聯準會 (Fed) 官員的部分觀點形成對比。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 日前指出，AI 正在促使大型企業放慢聘僱速度，並預期就業市場將持續呈現「低招募、低裁員」的狀態。