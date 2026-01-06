鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-06 23:10

綜合外媒周二 (6 日) 報導，里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 表示，美國貨幣政策正處於「微妙平衡」狀態，在就業市場出現降溫跡象、但通膨仍高於目標的情況下，聯準會 (Fed) 未來的利率決策將高度仰賴即將公布的經濟數據。他強調，進一步調整利率需要更精細的判斷，以在聯準會的雙重使命之間取得平衡。

巴金周二在北卡羅來納州羅利商會發表談話時指出，隨著官方經濟數據在政府關門結束後陸續恢復，決策者未來幾個月將能更清楚掌握經濟實況，為後續決策提供依據。

利率接近中性水準 政策進入精細調整階段

巴金指出，Fed 去年累計降息 75 個基點，讓利率水準已進入所謂「中性利率」的估計區間，也就是既不刺激、也不抑制經濟活動的水準。他形容，這樣的政策調整有如為經濟「投保」，但接下來的利率路徑將更為棘手。

他表示，在通膨回落但仍高於目標、失業率雖低於歷史平均但已有所上升的背景下，決策者必須同時留意通膨與就業兩端的風險。巴金說：「招聘率偏低，沒有人希望勞動市場進一步惡化；但通膨已連續近五年高於目標，也沒有人希望通膨預期被牢牢定錨在較高水準。」這正是當前政策所面臨的「微妙平衡」。

Fed 官員對今年是否、以及應該再降息多少仍意見分歧。在連續三次會議降息後，愈來愈多官員傾向暫時按兵不動，等待更多有關通膨與就業的數據。根據 Fed 對 2026 年的預測，中位數僅顯示一次 1 碼 (25 個基點) 的降息，但市場投資人預期至少會有兩次。

經濟展現韌性 就業與需求結構仍存隱憂

巴金表示，美國經濟整體仍展現韌性，未如部分人預期般，因貿易與移民政策調整而出現明顯成長衝擊。不過，他也提醒，經濟前景同時存在下行與上行風險。

在下行風險方面，巴金指出，近期就業成長與需求表現相對「集中」，主要來自少數產業，例如醫療保健部門；需求端則受到人工智慧 (AI) 投資熱潮與高所得族群支出支撐。他警告，若這些動能放緩，整體經濟可能面臨壓力。

另一方面，巴金認為，美國經濟也具備不少支撐因素。消費者仍有工作，實質薪資持續成長，資產價格上揚，企業獲利與展望維持強勁，再加上近期的減稅與放寬監管措施，以及過去 16 個月來的降息效果，皆有助於支撐今年的經濟活動。