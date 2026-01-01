鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-07 00:30

綜合外媒周二 (6 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正加速將人工智慧 (AI) 與雲端運算技術導入實體世界，從自駕貨運到公共空間監控，擴大其在智慧移動與安全領域的布局。

亞馬遜加速AI落地！AWS推進自駕貨車、Ring布局商用監控設備(圖：REUTERS/TPG)

旗下雲端服務部門亞馬遜雲端服務 (AWS) 與汽車供應鏈夥伴深化合作，支援自動駕駛技術邁向商業化；與此同時，智慧門鈴品牌 Ring 也推出新款商用監控產品，顯示亞馬遜正嘗試把 AI 應用延伸至更多實際場景。

‌



AWS 攜手 Aumovio 加速自駕貨運邁向商業化

AWS 周二表示，將與德國汽車硬體供應商 Aumovio 擴大合作，支援自動駕駛車輛的商業化部署。根據規劃，AWS 將成為 Aumovio 在自動駕駛研發領域的主要雲端平台，相關 AI 工具預計最快將應用於 Aurora 計畫於 2027 年大規模部署的無人駕駛貨卡。

透過 AWS 的雲端系統，Aumovio 工程師可運用生成式與代理式 AI，分析龐大的行車數據，以更快辨識罕見但關鍵的「邊緣情境」，例如道路障礙物或行人進入車道，進而加速自駕系統的訓練與驗證。Aumovio 指出，在驗證第 4 級自動駕駛系統時，必須確保系統能在極少發生、卻高度關鍵的狀況下正確反應，而 AI 在龐大資料中找出這些情境，已成為不可或缺的工具。

Aumovio 去年自德國輪胎大廠馬牌集團 (Continental) 分拆而出，除為 Aurora 提供自駕硬體平台外，也設計備援系統，確保在主要自駕系統失效時，車輛仍能安全停靠。

Ring 推商用監控拖車 AI 應用延伸至公共空間

與此同時，亞馬遜旗下的 Ring 也宣布，將推出專為停車場與戶外空間設計的行動監控拖車，進軍商用與公共安全市場。這款名為 Ring Mobile Security Trailer 的產品，配備 360 度攝影機、無線連線功能，並可選配太陽能供電，預計今年春季開賣，定價約 5,000 美元。

該產品鎖定零售商、建築工地與活動場地等需要臨時監控的場域，市場競爭激烈。Ring 創辦人西米諾夫 (Jamie Siminoff) 表示，公司希望以相對親民的價格，讓更多商業用戶能導入即時監控設備。

Ring 近年持續擴展產品線，從家用門鈴與攝影機，延伸至室內外監控與感測設備，並透過訂閱服務實現獲利。此次推出監控拖車，也代表 Ring 重新強調公共安全定位。該公司去年重新啟動與警方分享影像的計畫，並由電擊槍與隨身攝影機製造商 Axon 擔任中介角色。